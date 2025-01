Palmanova Village: partenza sprint per i saldi invernali

Ottimo inizio dei saldi invernali al Palmanova Village con risultati positivi nel primo weekend di sconti: già dalle primissime giornate, migliaia di visitatori hanno affollato gli oltre 90 punti vendita per approfittare degli sconti praticati fino al 50% sul prezzo outlet, in cerca di occasioni imperdibili tra capi di qualità e rinomati marchi.

Anche se per un bilancio più puntuale è necessario attendere le prossime settimane, quando i dati saranno consolidati, “questa affluenza – commenta la center manager Linda Basile – conferma la sempre crescente attrattività di Palmanova Village che garantisce un’offerta commerciale in costante rinnovo con tante opportunità d’acquisto di qualità, in un ambiente confortevole, curato e ricco di servizi”.

L’ottimo avvio dei saldi invernali segue la scia di un anno straordinario, che si è concluso con risultati da record sia in termini di fatturato che di visitatori.“Da inizio 2024, sono in crescita – continua Basile – sia le presenze dei clienti italiani, ma soprattutto quelle degli stranieri con un vero e proprio boom di afflussi da Croazia, Slovenia, Austria e Germania cheattestano l’ormai consolidato posizionamento di Palmanova Village come una vera e propria destinazione turistica, capace di trasformare una giornata di shopping in un’esperienza piacevole e di relax per tutta la famiglia.”

Uno degli aspetti più evidenti di questa prima fase dei saldi è la sempre maggiore consapevolezza nelle scelte. I consumatori sono sempre più orientati verso acquisti mirati, la cui qualità sia accertabile all’istante nei negozi fisici, selezionando con attenzione i prodotti più adatti alle proprie esigenze.