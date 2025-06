Al Palmanova Village Sarah Toscano, Ermal Meta e J-Ax. Gran finale con The Kolors

Estate vuol dire Summer Nights a Palmanova Village. Torna l’appuntamento più atteso della bella stagione con negozi aperti fino a tardi, ristoranti sotto le stelle, dj-set e sconti speciali negli oltre 90 negozi del Villaggio e soprattutto quattro artisti da non perdere pronti a regalare emozioni e spettacolo.

Si inizia sabato 5 luglio con l’avvio dei saldi estivi sui prezzi outlet, con dj set dalle 17, negozi aperti fino alle 23 e ristorazione fino a mezzanotte.

La magia dell’estate entra nel vivo venerdì 11 luglio alle 21 con l’inedita formula “Parole e Musica” in collaborazione con Radio Company conla prima ospiteSarah Toscano, cantautrice vincitrice della 23^ edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e tra i protagonisti dell’ultimo Sanremo, che ha appena lanciato il preannunciato tormentone dell’estate 2025 “Taki”.

Si prosegue venerdì 18 luglio conErmal Meta, cantautore, compositore e polistrumentista dall’animo poetico che dopo aver concluso i concerti nei teatri, sta girando l’Italia per presentare il suo ultimo romanzo prima di iniziare il tour estivo che partirà dall’Albania, suo paese d’origine.

Venerdì 25 luglio sarà il momento diJ-Ax, icona del rap made in Italy, fondatore del duo hip-hop Articolo 31 a fine anni 90 e con una lunghissima carriera da solista che lo rende un artista trasversale a diverse generazioni, dal carisma travolgente.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti: gli artisti saranno intervistati in diretta davanti al pubblico del Palmanova Village, alternando quindi le parole alle canzoni live, un modo più intimo e diverso per conoscere ed ascoltare da vicino grandi nomi della canzone italiana.

Sarà invece un concerto a tutti gli effetti quello del gran finale che chiuderà l’estate 2025: sabato 30 agosto saliranno sul palco del Palmanova Village i The Kolors, per un evento in musica adatto a tutta la famiglia, tutto da ballare e da cantare a squarciagola, scegliendo tra le numerosissime hit del gruppo.

Durante le Summer Nights, i negozi saranno aperti fino alle 23, mentre bar e ristoranti fino a mezzanotte. La musica sarà garantita già dalle 19 con degli speciali djset e anche lo shopping sarà imperdibile grazie alla promozione Secret Extra Sales che nei tre appuntamenti di luglio garantirà il -20% nei negozi aderenti dalle 17 alle 23.