Palmanova Village regala gli spettacoli più belli della stagione in FVG anche per l’estate 2025

Palmanova Village rende l’estate 2025 ancora più calda ed emozionante, rinnovando la speciale operazione “Amplifica le tue passioni” che unisce la passione per lo shopping a quella per lo spettacolo dal vivo.

Dopo il successo delle passate edizioni, infatti, Palmanova Village alza il volume della musica dal vivo e infiamma il palco degli show più imperdibili dell’estate in Friuli Venezia Giulia. Ottenere i biglietti è molto facile: basta fare shopping fino al 20 giugno negli oltre 90 negozi del Villaggio.

Grazie alla rinnovata collaborazione con Zenit/Azalea.it, l’azienda friulana specializzata in concerti e grandi eventi, si potrà scegliere tra 30 appuntamenti diversi e in varie località della regione.

Effettuando acquisti per un valore minimo di 200 euro in un’unica giornata e fino a un massimo di 3 scontrini da presentare presso l’Info Lobby del Villaggio il giorno stesso, si ricevono due biglietti omaggio validi per l’ingresso a uno spettacolo di un artista a scelta, in base all’importo complessivo speso.

Le soglie di spesa minima sono tre, ovvero 200, 250 e 300 euro e danno accesso agli eventi suddivisi in altrettante categorie.

Con la soglia da 200 euro, si possono vedere, tra gli altri, i Fast Animals and the Slow Kids in Castello a Udine, i Nomadi a Lignano e Paolo Crepet a Palmanova.

Con spesa di 250 euro, si può ascoltare Simone Cristicchi a Palmanova, Ale e Franz a Lignano e i Coma Cose ad Azzano X.

Con una spesa minima di 300 euro, infine, si possono scegliere i biglietti di tutte le 3 categorie, compresi Rose Villain e Anna Oxa a Lignano Sabbiadoro, Fabri Fibra e The Darkness a Majano, Gianna Nannini e Umberto Tozzi a Villa Manin oppure, a Gorizia, Tony Effe + Jake la furia + The night skinny, Alfa e The Chemical Brothers.

Per poter partecipare all’iniziativa è necessario essere far parte di Land of Fashion Club, a cui è possibile iscriversi gratuitamente anche sul momento presso l’Info Lobby del Villaggio.

Per conoscere tutti gli show e le date disponibili: www.palmanovavillage.it