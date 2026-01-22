Paluzza, via libera alla nuova strada forestale in Val Collina

Il Consorzio Boschi Carnici in questi giorni ha approvato, con deliberazione n. 118 del 29.12.2025, lo Studio di Fattibilità Tecnico Economica ed avviato le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni relative al progetto di realizzazione della strada forestale camionabile principale a servizio della zona di Val Collina in comune di Paluzza nella quale il Consorzio, come già più volte evidenziato, oltre che ad essere proprietario di una vasta area, possiede anche una importante cava di marmo.

Il Progetto si è reso possibile a seguito dell’ottenimento di due finanziamenti regionali grazie all’intervento dell’Assessore Zannier attraverso la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestale e ittiche per un totale di 1.917.050,00.

La viabilità andrà ad interessare la proprietà del Consorzio, del Comune di Paluzza e di un privato e del Demanio. Viabilità che, una volta realizzata” – stando a quanto evidenzia Cacitti – “permetterà di servire l’intero compendio di Val Collina bypassando l’attuale tratto di strada statale che porta al Passo di Monte Croce Carnico evitando così di dover transitare sotto il versante opposto che risulta totalmente classificato in zona P4, di massima pericolosità geologica e oggetto, attualmente, di interventi di messa ripristino dei tratti danneggiati a seguito di alcune frane verificatesi negli anni scorsi. Potrà inoltre svolgere nell’immediato anche altre importanti funzioni per lo sviluppo dell’intera alta Va del But”.

Il progetto comprende due tratti di viabilità, il primo a salire dalla zona dei laghetti di Timau in direzione della cava di proprietà del Consorzio mentre il secondo tratto a scendere dal Passo di Monte Croce verso la medesima cava.

A firma del dott. for. Michele Simonitti, il progetto prevede che la viabilità forestale in argomento avrà una larghezza di mt. 4,5, una pendenza media dal 3 al 8% con pendenza massima del 10% ed uno sviluppo complessivo di 3.876 ml suddivisi in 1.710 ml per il primo tratto per un importo di euro 1.000.000,00 e in 2.166 ml per il secondo tratto per il restante importo.

L’opera in oggetto, gestita grazie al supporto fornito dalla Comunità di Montagna attraverso il Rup geometra Gonano, rappresenta un segnale tangibile della fattiva collaborazione tra enti.

Entro il primo semestre del 2026 l’opera potrebbe essere oggetto di appalto dei lavori.

“La strada forestale costituisce un primo passo essenziale sul quale stiamo lavorando di concerto con l’assessore Zannier e con il consorzio Boschi Carnici, che ringrazio, per garantire una strada di emergenza a supporto della viabilità di passo Monte Croce. Strada che in primavera riaprirà in modo definitivo al termine della relazione di nuove opere (come l’allungamento delle gallerie paramassi) necessarie a garantire una maggiore sicurezza ai mezzi in transito, nelle more del reperimento delle risorse per la realizzazione di una soluzione definitiva” dichiara l’Assessore Amirante.