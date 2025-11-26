Pannelli fotovoltaici sopra gli uffici postali

Proseguono in Friuli Venezia Giulia gli interventi di Poste Italiane che consentiranno all’Azienda di raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di “zero emissioni nette di anidride carbonica”. Nei giorni scorsi, infatti, in 10 uffici postali della regione (a Pordenone negli uffici postali di Aviano e Sequals; a Udine negli uffici postali di Santa Maria la Longa, Martignacco, Mereto di Tomba, Osoppo, Ovaro, Ragogna, San Pietro al Natisone; a Gorizia nell’ufficio postale di Sagrado) è stata completata l’installazione di un nuovo sistema fotovoltaico composto da numerosi moduli posizionati sul tetto, in grado di produrre energia e consentire un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica.

L’installazione dei sistemi fotovoltaici posizionati nei primi 10 uffici postali del Friuli Venezia Giulia è parte di un progetto di Poste più ampio che prevede l’installazione di impianti con una potenza media di circa 50kWp per un perimetro di potenza complessiva pari a circa 19MWp, intervenendo su siti di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. Il numero dei pannelli installato da Poste Italiane è specifico per ogni impianto fotovoltaico, nel rispetto della taglia degli immobili e delle caratteristiche tecniche.

L’installazione dei sistemi fotovoltaici sui tetti degli uffici postali è una delle tappe di Polis, il progetto quadriennale (2023-2026) ideato da Poste Italiane che prevede l’ammodernamento, in chiave sostenibile e digitale, di 7mila uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti portando alle comunità i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione. In Friuli Venezia Giulia i Comuni interessati da Polis (approvato con il Dl 59/2021 e finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNNR) sono 202 su 215.

La presenza sul territorio è infatti un asset strategico per l’Azienda e Polis intende rafforzare un percorso di vicinanza, intrapreso già in passato, che nel tempo ha permesso di realizzare interventi significativi per i comuni meno densamente abitati, confermando il fattivo sostegno alle comunità, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni locali.

Gli uffici postali svolgono infatti un ruolo fondamentale nel contrastare lo spopolamento dei piccoli centri anche a causa della chiusura degli sportelli bancari, accentuata dalla crescente digitalizzazione dei servizi. Poste Italiane, guidata dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, pur continuando a investire in innovazione non intende trascurare la propria presenza nei territori. In controtendenza rispetto agli altri operatori postali europei che riducono il servizio e annunciano tagli, Poste Italiane è impegnata nel mantenere aperti gli uffici e ad ampliare l’offerta per i cittadini.