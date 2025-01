Paolo Viezzi nuovo presidente di Uisp Udine

Paolo Viezzi è il nuovo presidente del Comitato territoriale di Udine della Uisp, Unione italiana sport per tutti, associazione di promozione sociale riconosciuta dal ministero del Lavoro ed ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Fondata nel 1948, dal 2022 l’Uisp è riconosciuta come “Rete associativa”. Ne fanno parte oltre un milione di soci e 14mila società sportive affiliate in Italia, mentre gli iscritti sono più di 14mila in Friuli Venezia Giulia e circa 4.800 a Udine.

La nomina di Viezzi, all’unanimità dei presenti, è avvenuta in occasione dell’undicesimo congresso territoriale di Uisp Udine riunito nella sala consiliare di Pradamano. A far parte del Consiglio direttivo sono anche Anna Zorzi, Massimo Vittor, Paolo Cainero, Stefano Breda, Antonio Di Monte, Chiara Adorini, Nadia Zorzutti e Antonello Di Ninno.

«Ringrazio il presidente uscente Roberto Alt per quanto fatto per la Uisp e raccolgo, onorato, il testimone. L’impegno sarà massimale per promuovere l’associazione sul territorio con pari attenzione per tutti i 19 settori di attività. Non solo sport largamente praticati come calcio, tennis, pallacanestro e pallavolo, ma anche iniziative sociali come “Giochi”, “Equestri e cinofile”, “Discipline orientali”.