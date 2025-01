Pari opportunità: Coop Allenza 3.0 avvia percorso

Lavorare affinché siano garantite pari opportunità e promuovere politiche attive per fronteggiare le discriminazioni è un impegno che risponde a un’idea di equità sociale e contemporaneamente un modello manageriale virtuoso, perché le organizzazioni che puntano verso la parità di trattamento e l’inclusione possono trarre beneficio da una maggiore varietà di esperienze, competenze e capacità e, dunque, ottenere performance migliori.

Con questa consapevolezza, Coop Alleanza 3.0 ha avviato una riflessione sul tema e costituito il Comitato Guida per la Parità di Genere – presieduto dalla sua Direttrice Generale, Milva Carletti – affidando ad esso il compito di rinnovare l’impegno della Cooperativa in merito e redigere una Politica per la Parità di Genere.

Nel proseguire in questo percorso, Coop Alleanza 3.0 ha anche organizzato un incontro dedicato alle Pari Opportunità presso l’Extracoop Centro Nova di Villanova di Castenaso. Questo evento ha rappresentato un momento di riflessione e confronto sulle sfide e le opportunità legate alla promozione della parità di genere, sia a livello aziendale che sociale.

Accanto alla Direttrice Generale Milva Carletti, sono intervenute al convegno l’on. Anna Finocchiaro, che fu Ministra delle Pari Opportunità quando il dicastero venne per la prima volta istituito, nel 1996; e Claudia Segre, Presidente e Fondatrice di Global Thinking Foundation.

Secondo Milva Carletti “la nostra è un’organizzazione in cui la componente femminile è maggioritaria, sia nel corpo sociale sia nella popolazione aziendale: le donne rappresentano il 57% della base sociale e il 75% delle persone che lavorano con noi. A partire da questo elemento identitario e della radicata convinzione che sia necessario garantire una reale e concreta parificazione dei generi, già nel suo Piano di Sostenibilità 2024-2027 Coop Alleanza 3.0 aveva attestato la sua attenzione nei confronti delle pari opportunità. Coerentemente con gli impegni presi in quel documento strategico, ha costituito il Comitato Guida per la Parità di Genere che ha provveduto a redigere un documento che definisce le linee per la Politica di Genere. Oggi – prosegue Carletti – le nostre illustri ospiti ci hanno offerto l’opportunità di approfondire due importanti aspetti di questo argomento. Da un lato, qual è stato il retroterra storico e culturale in cui la sensibilità di oggi è maturata; dall’altro, quali e quante azioni sono ancora doverose perché si possa addivenire – sia nel contesto lavorativo sia in quello della vita privata – ad una società più inclusiva e attenta, capace di rispettare e trarre giovamento dalla specificità e peculiarità di ogni persona”.

Anna Finocchiaro ha aggiunto che “l’esperienza umana delle donne, nella sua differenza con quella maschile, è ancora troppo spesso solo “ospitata” in un sistema di modelli di produzione, organizzazione del lavoro, relazioni lavorative costruite sul modello del lavoratore maschio… L’esercizio in cui tutti dobbiamo perseverare è interrogarci sulla consistenza di assunti e paradigmi che trovano la loro radice nelle differenze di genere, decostruirli, verificarne la validità oggi, nel tempo presente, ed eventualmente, se non rispondono alla sensibilità e alle esigenze contemporanee, avere il coraggio di abbandonarli”.

“È stato un incontro importante per parlare di parità di genere ed anche di come la prevenzione e il contrasto delle molestie e della violenza sui luoghi di lavoro siano cruciali. E Coop Alleanza 3.0 adotta un approccio integrato che include permessi retribuiti per le vittime di violenza, supporto psicologico e strumenti di segnalazione anonimi. – ha concluso Claudia Segre – Ma abbiamo anche parlato di un esempio concreto di empowerment femminile che è rappresentato dal prestito sociale, uno strumento che permette alle lavoratrici e lavoratori di accrescere la propria consapevolezza nella gestione delle proprie risorse finanziarie efficacemente”.