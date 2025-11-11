Partecipate: Zilli, bene conferma Graberi amministratore unico di Fuc

“Siamo soddisfatti per la conferma da parte della Giunta delle nomine di Gianpaolo Graberi nel ruolo di amministratore unico della società Ferrovie Udine-Cividale. Visto il recente trasferimento della gestione della infrastruttura ferroviaria della linea Udine-Cividale a Rete Ferroviaria Italiana, è importante dare continuità manageriale alla Fuc che deve proseguire nel perfezionamento delle attività già avviate”.

Lo ha affermato oggi in Consiglio regionale l’assessore alle Finanze Barbara Zilli.

“Nei prossimi mesi – ha aggiunto Zilli – Ferrovie Udine-Cividale è chiamata a definire lo scenario di evoluzione della gestione dei servizi ferroviari per i passeggeri e per le merci, individuando quelli strategici e le loro prospettive di sviluppo con l’obiettivo di una caratterizzazione della società nella gestione di attività di trasporto ferroviario, anche sperimentali, a concreto supporto dello sviluppo territoriale ed economico della Regione”.