Partecipate: Zilli, Friuli Innovazione rafforza il capitale umano

“Prosegue l’andamento positivo dell’attività della partecipata Friuli Innovazione che chiude un’altra annualità in utile e punta ora a rafforzare il capitale umano con l’ingresso di nuove figure qualificate. Questa visione è la premessa per uno sviluppo più ampio e consolidato delle attività di ricerca e sviluppo a favore di un territorio con molte potenzialità, che vuole vincere la sfida dell’innovazione”. Questo il commento dell’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli all’assemblea dei soci di Friuli Innovazione, in cui la Regione detiene una quota pari al 30,84% del capitale. Il bilancio di esercizio 2023 si è chiuso con un utile pari a 12.951 euro. L’assemblea ha preso in analisi anche il budget 2024, in cui sono previsti investimenti per l’assunzione di sette nuovi collaboratori. Il trend dei ricavi è presunto in aumento nel 2024 in virtù soprattutto della previsione di una crescita sensibile dei contributi nazionali che passano dal 5% al 25% del totale dei ricavi.