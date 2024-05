Partita l’estate a Grado, l’isola del sole alza l’asticella

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ partita questa mattina la stagione balneare 2024 di Grado. L’inaugurazione si è tenuta all’ingresso principale della spiaggia gestita dalla G.I.T. che quest’anno ha deciso di alzare ulteriormente il livello della sua offerta.

Con i lavori alle Terme in corso di ultimazione e i ripascimenti dell’arenile realizzati in tempi record, l’Isola del Sole è pronta ad accogliere i primi turisti, nella speranza di replicare, se non di migliorare, la crescita del +9,4% degli ospiti registrata nel 2023 rispetto l’anno precedente, che in Friuli Venezia Giulia è ricordato come l’anno dei record.

“La Regione ha investito in questi anni molte risorse sia sulla spiaggia che sul retrospiaggia, per le terme e i parcheggi con un contributo significativo che trova conferma nei numeri quasi a doppia cifra della crescita delle presenze – ha ricordato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Bini, intervenendo al taglio del nastro – In un Friuli Venezia Giulia che nel corso del 2023 ha toccato per la prima volta quota 10 milioni di presenze turistiche, Grado svolge quindi un ruolo di primaria importanza, registrando da sola oltre 1 milione e 427 mila presenze”.

Sullo stato avanzamento lavori terme sono in corso le attività di progettazione del nuovo lotto funzionale delle Terme di Grado che metterà a disposizione della clientela turistica una variegata serie di servizi a partire dalla prossima stagione estiva 2025. Si tratta di realizzare, nell’ambito del primo piano della rinnovata struttura termale, palestra, fitness, beauty center, saune, bar con accesso dall’esterno e piccolo spazio acqueo, ecc., il tutto in attesa di ampliare la struttura per realizzare le nuove piscine e rendere così attraente e funzionale tutto il nuovo Polo termale. L’investimento previsto è di poco inferiore a 5 milioni di euro ed il bando di realizzazione verrà pubblicato entro giugno 2024. Comprendendo anche il programmato ampliamento della struttura, lo stanziamento complessivo da parte della Regione per le Terme di Grado ammonta a circa 29 mln di euro (27,8 Nuove Terme + 1,2 diritto di superficie Terme). Per quanto riguarda gli interventi Git nell’ultima legge di Stabilità è stato stanziato 1 milione di euro per alcuni interventi sulla spiaggia. Tra i più urgenti, quelli che consentiranno di rinnovare buona parte dei servizi igienici esistenti (Solarium e ingresso n. 7) e di ripristinare alcune strutture particolarmente vetuste (Palazzina antiche terme). I lavori partiranno alla fine della stagione estiva 2024 e si concluderanno entro la primavera 2025.