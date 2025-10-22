Partito da Monfalcone per Nantes il megaponte Anne de Bretagne della Cimolai

E’ partito da Monfalcone, dopo le le operazioni di carico, il nuovo ponte Anne de Bretagne, destinato alla città di Nantes in Francia. L’impalcato metallico, realizzato dalla Cimolai di Pordenone pesa circa 2.000 tonnellate, a cui si aggiungono oltre 1.000 tonnellate di strutture provvisorie. L’opera, commissionata da Nantes Métropole, rientra in un ampio progetto di trasformazione urbana e di mobilità sostenibile. Il nuovo ponte è progettato per triplicare la larghezza dell’attuale attraversamento, passando da 18 a 61 metri. Accoglierà veicoli, due linee del tram e un giardino-belvedere, configurandosi come una vera e propria piazza sospesa sul fiume Loira. Dopo il suo arrivo a Nantes, l’impalcato sarà posizionato sui piloni all’inizio del prossimo inverno.