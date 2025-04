Pasqua e Pasquetta in Friuli Venezia Giulia: quasi 99mila al lavoro per le feste

‘Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi’, recita il detto. Un proverbio simpatico, spesso irrealizzabile per molti operatori sanitari, uomini delle forze dell’ordine, commercianti e addetti al turismo e ai poli museali che rimarranno a lavoro nei prossimi due giorni garantendo servizi essenziali come sicurezza, sanità, intrattenimento e accoglienza.

Nonostante le previsioni di circa 200mila residenti in Friuli Venezia Giulia in vacanza per il ponte pasquale, un numero significativo di corregionali sarà al lavoro: si stimano 98.800 dipendenti impegnati tra Pasqua e Pasquetta, secondo un’elaborazione della CGIA di Mestre ricavata su dati Istat. Un esercito di lavoratori coinvolti in settori cruciali come il turistico-ricettivo, l’informazione, l’intrattenimento, l’agroalimentare, il commercio, i trasporti, la sanità e la sicurezza, senza contare gli autonomi. I settori con la maggiore concentrazione di lavoratori festivi sono alberghi, ristoranti, sanità e commercio, che si stima rappresentino circa il 60% del totale regionale. Un dato probabilmente legato al peso specifico di questi comparti nell’economia del Friuli Venezia Giulia.

La liberalizzazione degli orari commerciali ha incrementato il lavoro festivo negli ultimi anni. A livello nazionale, nel 2023, circa un quarto degli autonomi e un quinto dei dipendenti hanno lavorato durante le festività. In Friuli Venezia Giulia, l’incidenza dei lavoratori festivi sul totale dei dipendenti è del 23,5%, superiore alla media italiana (20,4%) e colloca la regione al quinto posto in Italia.