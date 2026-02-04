Passaggio generazionale: è questa una delle sfide per le imprese

Rappresentano l’80% delle imprese italiane e generano l’80% del Pil dando lavoro al 75% della popolazione. Sono le aziende familiari e il passaggio generazionale è stato al centro di un convegno promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Udine, Comitato Piccola Industria di Confindustria Udine e Teha Group.

Giacomo Andolfato, presidente del Gruppo giovani imprenditori, ha posto l’accento sul come sia importante «comprendere come si possa, da un lato, rendere il più efficace possibile la convivenza e la continuità generazionale e, dall’altro, risolvere le criticità alle quali le imprese familiari sono sottoposte con il trascorrere del tempo, non da ultimo con riguardo alla tutela patrimoniale dell’azienda».

L’analisi parte dal fatto che solamente il 32% delle imprese sopravvive alla prima generazione e il 15% alla seconda. Marco Vidoni, vicepresidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Udine, ha sottolineato che «il passaggio tra generazioni non può più essere affidato all’improvvisazione o solo ai legami familiari: servono consapevolezza, metodo e strumenti adeguati. Investire per tempo su governance, competenze e ruoli significa non solo tutelare il patrimonio aziendale, ma creare le condizioni affinché le imprese possano crescere».