Passo di Monte Croce, “Solo una galleria potrà dare sviluppo a tutta l’area”

“Sono felice che il Vicepremier e Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini si sia preso a cuore il problema del Passo di Monte Croce” queste le prime parole di Stefano Mazzolini Vicepresidente del Consiglio Regionale a seguito del tour “l’Italia del si” giunto a Trieste del Ministro.

“In questo tour, il Ministro espone le opere infrastrutturali in essere e in progetto a cui il Ministero sta lavorando. In un incontro avuto a Roma a gennaio con il Ministro e il Viceministro Vannia Gava, Salvini mi comunicava che stava già stanziando 10 milioni ad Anas per il ripristino della strada interrotta a seguito della famosa frana. Anche la Regione, grazie all’attenzione di Fedriga, ha sostenuto economicamente il ripristino della strada finanziando al contempo gli studi congiunti con l’Austria per i progetti di viabilità alternativa. Dal palco di Trieste, il Ministro ha espressamente detto che i lavori stanno proseguendo celermente grazie con la collaborazione continua con il governo regionale Fedriga e che a breve, la strada verrà riaperta. Importante che poi si sia espresso sulla necessità di una soluzione definitiva e che dia sviluppo a tutta la zona.” continua Mazzolini che dal primo momento ha sempre auspicato la galleria come soluzione definitiva

“Solo una galleria potrà dare sviluppo a tutta l’area, mi sto battendo per questo. Le attività economiche della nostra Regione, così come il territorio, condividono il progetto. Più sarà condiviso più forza avremo. La nostra europarlamentare Cisint e l’omologa carinziana Dieringer-Granza, si sono espresse che si faranno alfieri in Europa per trovare possibili fondi dell’opera. Non possiamo perdere questa occasione, abbiamo bisogno di viabilità sicure, veloci, che non chiudano per neve, non possiamo più arrampicarci sulle montagne. Sono felice che anche il Ministro abbia a cuore il problema e condivida la necessità di una soluzione definitiva e di sviluppo dell’area” conclude Mazzolini.