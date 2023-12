“Passo Monte Croce Carnico cruciale per la vita di tutta l’area”

“Il passo di Monte Croce Carnico è un’infrastruttura cruciale per la vita di tutta l’area. Confidiamo che il suo ripristino dopo il gravissimo evento franoso dei giorni scorsi sia preso in carico come priorità fra le priorità del momento, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, affinché i tempi siano più rapidi e non ci si trovi, come già successo in altri eventi e in altre aree d’Italia, arenati a causa di impedimenti burocratici”.

La sollecitazione alle istituzioni competenti, a partire da Anas e Regione, a fare prima possibile arriva dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine. “Senza l’agibilità e la percorribilità in sicurezza del passo e della strada, tutta la valle resta chiusa e al problema del collegamento si riversa sulle attività produttive, di tanti settori, che da essa dipendono”, evidenza con preoccupazione l’ente camerale, mettendosi nel contempo a disposizione “per un lavoro di squadra che veda operare in sinergia tutte le istituzioni, anche in collaborazione con quelle austriache, per ottenere quanto prima il risultato”.