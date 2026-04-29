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Economia

Patto Bcc Pordenonese e Monsile-Fidimpresa Friulveneto per l’accesso al credito delle Pmi

Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

L’obiettivo condiviso è di ottimizzare i processi di concessione dei finanziamenti e rilascio delle garanzie, riducendo sovrapposizioni e inefficienze nella raccolta documentale, anche in ottica di sostenibilità. Le attività preliminari – raccolta, verifica e trasmissione dei documenti – potranno essere svolte sia dalla Banca sia dal Confidi, secondo procedure condivise, senza modificare le rispettive responsabilità decisionali.

L’accordo ha durata iniziale di 12 mesi, con rinnovo tacito, e si inserisce nel quadro delle convenzioni già in essere nel sistema del Credito Cooperativo, senza modificarne i contenuti. I finanziamenti previsti includono diverse soluzioni – tra cui mutui, anticipi fatture, fidi di conto corrente e strumenti per l’internazionalizzazione – con importo massimo fino a 500.000 euro. Le condizioni sono definite caso per caso, nel rispetto dei parametri di rischio stabiliti da Banca e Confidi. È inoltre prevista l’adozione di criteri minimi di eleggibilità delle pratiche, per garantire uniformità e rapidità nelle decisioni, e l’utilizzo di una piattaforma digitale unica per la gestione documentale, assicurando tracciabilità, sicurezza e corretto flusso informativo. Tra i punti chiave, supporto operativo alle imprese nella predisposizione delle pratiche; piena autonomia decisionale della Banca per i finanziamenti e del Confidi per le garanzie; criteri condivisi di valutazione; checklist documentale unica e aggiornabile; digitalizzazione dei processi nel rispetto della normativa privacy;

“Questo modello di collaborazione – dichiara Francesco Salvadori, vicepresidente della Bcc Pordenonese e Monsile – offre alle piccole e medie imprese del territorio interessato un accesso al credito più rapido e trasparente, valorizzando le eccellenze locali e sostenendo le filiere produttive tipiche della zona. Grazie a un’ottimizzazione delle fasi preliminari, le imprese possono avviare i progetti senza rallentamenti burocratici, mentre le decisioni finali restano saldamente nelle mani di Banca e Confidi. L’iniziativa rafforza il tessuto economico locale, promuovendo innovazione e sviluppo sostenibile nelle comunità in cui operiamo”.

“Questo accordo – aggiunge Cristian Vida, vicepresidente di Fidimpresa Friulveneto – rappresenta un passo concreto verso un modello di accesso al credito più efficiente e vicino alle esigenze delle PMI. La collaborazione operativa con la Bcc Pordenonese e Monsile consente di semplificare i processi, migliorare la qualità delle pratiche e ridurre i tempi di risposta, a beneficio diretto delle imprese. Il ruolo di Fidimpresa Friulveneto resta centrale nella valutazione e nel rilascio delle garanzie, ma si arricchisce di una maggiore integrazione operativa che rafforza il supporto alle aziende, soprattutto nelle fasi iniziali. Questo significa accompagnare in modo più efficace gli imprenditori nei loro percorsi di crescita, investimento e sviluppo”.

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