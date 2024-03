Patto coesione Governo-Fvg, circa 190 milioni per investimenti

La firma del patto di coesione, oggi, a Pordenone, da parte della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è “una conferma della grande alleanza che c’è tra il governo e le Regioni. Questa è una Regione virtuosa nella capacità di spendere risorse pubbliche sia nazionali che regionali che europee. L’accordo prevede di destinare circa 190 milioni di euro alla nostra Regione per progetti già cantierabili e la presenza della presidente del Consiglio”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine della firma del Patto.

“Oltre che per la firma, secondo me è un riconoscimento a questa città, a questa provincia, alla Regione che è una Regione. E poi ci tengo a sottolineare che questa è una regione in cui la tradizione amministrativa di tutti i sindaci, di destra e di sinistra, è sempre stata molto molto buona. Qui i soldi sono in sicurezza, verranno spesi, verranno spesi in fretta e bene”.

“Stanziamo in tutto 190 milioni, 16 erano già stati anticipati, per 17 interventi strategici su capitoli come la messa in sicurezza del territorio, il contrasto del rischio idrogeologico, l’ammodernamento dell’infrastruttura idrica”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla firma del patto di sviluppo e coesione con il Friuli-Venezia Giulia. “Ringrazio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per condividere la visione futura del nostro territorio: il Friuli Venezia Giulia è pronto a realizzare le opere strategiche individuate d’intesa con il Governo, che ha riconosciuto la capacità di spesa della Regione. Il programma pluriennale per 190 milioni di euro darà priorità a opere idrauliche, edilizia scolastica e mobilità lenta”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che oggi a Pordenone ha sottoscritto con la premier Giorgia Meloni l’Accordo di sviluppo e coesione tra il governo e la Regione Fvg. L’accordo trasferisce 190 milioni di euro – nel dettaglio 189.951.924 euro – in una prospettiva di unitarietà della programmazione tra i fondi della politica di coesione europea, il Fondo Sviluppo e Coesione e le altre risorse nazionali del Fondo di rotazione e del Pnrr.