Patto Confcommercio Professioni Udine con i designer di Aipi

Favorire lo sviluppo associativo e offrire una rappresentanza sindacale più forte ai professionisti dell’interior design operanti sul territorio. Sono gli obiettivi della collaborazione avviata tra il gruppo Servizi professionali di Confcommercio Udine e Aipi, associazione italiana professionisti interior designers, attraverso un protocollo d’intesa sottoscritto dal vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo, dal vicepresidente provinciale e capogruppo Servizi professionali Fabio Passon, dalla coordinatrice per il Triveneto di Aipi Amalia Masi.

Come si legge del documenti, Confcommercio Udine mette a disposizione il proprio gruppo Servizi professionali per garantire un supporto logistico e consulenziale di alto livello. Attraverso questa sinergia, i soci Aipi che decideranno di aderire a Confcommercio Udine verranno inseriti in un gruppo dedicato, ottenendo così l’accesso a tutti i vantaggi e i servizi riservati ai soci ordinari della confederazione.

«Questo accordo – commenta Da Pozzo – rappresenta un passo importante per rafforzare la rappresentanza dei professionisti dell’interior design sul territorio. Confcommercio Udine conferma così il proprio impegno nel sostenere le nuove professionalità, offrendo strumenti concreti di crescita e tutela». «La collaborazione con Aipi – aggiunge Passon – valorizza il nostro gruppo Servizi professionali e amplia le opportunità per i designer. Mettiamo a disposizione competenze e servizi per accompagnare questi professionisti in un percorso strutturato e qualificante». Plaude all’intesa anche la presidente nazionale di Confcommercio Professioni Rita Fioroni: «Il nostro obiettivo è di rafforzare la presenza territoriale delle associazioni nazionali che devono poter contare nel supporto che le Confcommercio professioni territoriali, come quella di Udine, possono dare per far crescere con i loro servizi la capacità di operare dei professionisti associati e la rappresentanza anche nei confronti delle istituzioni locali. Una sinergia tra nazionale e territorio che rende la nostra Federazione un punto di riferimento unico per il professionista protagonista dei cambiamenti in atto nell’economia e nella società».

L’Aipi, spiega Masi, «ha come mission rappresentare e promuovere i professionisti dell’interior design italiani; in quest’ottica l’adesione a Confcommercio Professioni ha rappresentato una tappa importante che trova nella sinergia sul territorio la sua naturale prosecuzione. Sono molto orgogliosa di aver promosso questo accordo territoriale, il primo a livello nazionale, che è espressione sia della peculiarità di un territorio fortemente vocato al design, dall’ideazione alla produzione, sia della lungimiranza di Confcommercio Udine che ha fortemente sostenuto l’accordo».