Pedaggi autostradali, Autostrade Alto Adriatico chiede di non incrementarli nel 2025

La concessionaria Autostrade Alto Adriatico ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’intenzione di non incrementare le tariffe dei pedaggi autostradali nel 2025, nonostante gli investimenti previsti per decine di milioni di euro, in particolare per il proseguimento dei lavori della terza corsia sulla A4. La decisione, che include anche la rinuncia all’adeguamento per l’inflazione programmata dell’1,8%, è stata approvata nel Piano Economico Finanziario della concessionaria a luglio.

“Questa scelta – ha dichiarato il Presidente Marco Monaco – mira a sostenere imprese, lavoratori e famiglie, offrendo un segnale concreto in un periodo di difficoltà economiche”. Ora si attende la risposta del Ministero e del ministro Salvini per l’approvazione definitiva.