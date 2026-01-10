  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
sabato 10 Gennaio 2026
BUSINESS FVG


Economia

Pensione di invalidità, in FVG la percepisce un residente su venti

Nel 2024 erogati 320 milioni di euro
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Più di un residente in Friuli Venezia Giulia su venti percepisce una pensione di invalidità. Gli assegni erogati, 320 milioni di euro solo nel 2024, sono cresciuti del 2,6% nell'ultimo quinquennio, soprattutto in concomitanza con la cancellazione del reddito di cittadinanza. E' quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre, coordinato da Paolo Zabeo, in merito alle prestazioni destinate a chi ha una capacità lavorativa ridotta.

Entrando nel dettaglio, nel 2024 sono state erogate quasi 66mila pensioni, per la gran parte riservate a chi redditi insufficienti e con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 73%, vale a dire il 5,5% della popolazione. Una percentuale decisamente più bassa rispetto alla media nazionale, che raggiunge il 7,4% e che colloca la nostra regione al quintultimo posto della classifica nazionale. Sul podio ci sono Calabria, Puglia e Umbria con percentuali tra il 13 e l'11%.

La situazione non è la stessa in tutti i territori del Friuli Venezia Giulia. Le prestazioni d'invalidità incidono maggiormente in provincia di Udine, dove sono percepite quasi da sei residenti su cento. Seguono Gorizia con il 5,8% e Pordenone con 5,6%. A Trieste il dato più basso, il 4,4%.

