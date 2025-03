Pensioni, emessi primi bonus regionali da 350 euro

“Il 26 febbraio Inps ha emesso i pagamenti del bonus regionale a favore di 12.699 pensionati, con un sussidio pro capite che ammonta a 350 euro. L’accredito sui conti correnti dei beneficiari sta avvenendo in questi giorni”. Lo hanno comunicato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e l’assessore regionale al Lavoro e alla Famiglia Alessia Rosolen.

La misura, introdotta con l’assestamento regionale di bilancio lo scorso luglio, prevede l’erogazione, in collaborazione con l’istituto pensionistico, di un contributo economico annuale a favore dei titolari di pensioni Inps, residenti in Friuli Venezia Giulia, con importo inferiore o pari al trattamento minimo e un’attestazione Isee pari o inferiore a 15mila euro.

L’iniziativa è finanziata con risorse regionali pari a 45 milioni di euro per il triennio 2024-2026, con l’obiettivo di garantire un supporto continuativo ai pensionati in condizioni di maggiore vulnerabilità economica. In questa prima fase le risorse che la Regione ha trasferito all’Istituto pensionistico ammontano a 6.159.790 euro.

“Abbiamo lavorato con determinazione, insieme a Inps, per garantire che questo intervento raggiungesse i cittadini nel modo il più rapido e diretto possibile – hanno dichiarato Fedriga e Rosolen -. L’erogazione di questi giorni fa riferimento al 2024, mentre a giugno è previsto l’accreditamento del bonus per l’anno in corso”.

“Stiamo collaborando con le parti sociali per raggiungere, nelle prossime annualità, una platea sempre più ampia di beneficiari, così da rafforzare ulteriormente l’impatto positivo di questa misura sulle fasce più fragili della popolazione”, hanno concluso il governatore e l’assessore.

L’Amministrazione regionale conferma così il proprio impegno a favore della tutela del reddito dei pensionati del Friuli Venezia Giulia, garantendo misure di sostegno concrete e tempestive.