Per i bimbi di Haiti e Perù, 13mila euro da Gesteco a Chiarcosso

13mila euro a sostegno di progetti per i bambini di Haiti e del Perù. Si è svolta nella sede di Gesteco Spa a Povoletto (Udine) la consegna dell’assegno del ricavato del concerto di beneficenza “Note di Solidarietà”, iniziativa dell’A.S.D. Help Haiti – Chiarcosso che ha coinvolto Gesteco Spa e Autotrasporti Chiarcosso Srl a sostegno dei progetti dell’associazione Pane Condiviso OdV. Sono stati raccolti 13mila 130 euro che sono stati devoluti ai bambini e agli adolescenti seguiti dai progetti dell’associazione in Haiti e Perù, dove Pane Condiviso opera da oltre quarant’anni offrendo accoglienza, istruzione e protezione a minori in condizioni di estrema vulnerabilità.

Durante la consegna, Ivana Mary Agosto Chiarcosso, presidente di Pane Condiviso, ha sottolineato “il valore dell’unione tra diverse realtà locali, capaci di fare rete per sostenere chi è lontano ma non dimenticato”. Per le due realtà friulane l’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione alla sostenibilità sociale e alla responsabilità verso le comunità.