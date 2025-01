Per la Flex di Trieste, domani il tavolo a Roma. Usb: sarà terno al lotto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima la Tirso, poi la Flex e ora la U-Blox. Sono quasi 700 i posti di lavoro nella manifattura che potrebbero sparire in pochissimo tempo nel capoluogo giuliano dove le tre aziende hanno annunciato la volontà di chiudere gli stabilimenti produttivi. Davanti i cancelli del Flex si è tenuto un presidio dei sindacati a cui ha preso parte anche l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen. «Una presenza – ha detto – che rimarca la costante attenzione che la Regione Friuli Venezia Giulia vuole riservare allo sviluppo delle crisi sul territorio anche tramite gli strumenti previsti per le aree di crisi industriale complessa dichiarate a livello nazionale, tra cui quella di Trieste». Domani sulla Flex si terrà a Roma il tavolo nazionale e i sindacati sono compatti ma non ottimisti. «Sarà un terno al lotto – spiega amaramente Massimiliano Generutti, coordinatore nazionale lavoro privato delle Usb – potremmo trovarci già con l’azienda venduta ed è abbastanza imbarazzante».