Per tre giorni Monfalcone si trasforma in città della scienza

Anche quest’anno Monfalcone si prepara a diventare un laboratorio scientifico con la 15a edizione di Scienza Under 18, il Festival della comunicazione scientifica che, da giovedì 15 a sabato 17 maggio, animerà il centro di Monfalcone, con l’obiettivo di presentare i progetti scientifici elaborati dalle scuole ad altri studenti, ma anche ai cittadini e agli interessati di tutte le età.

Un’iniziativa – organizzata dall’associazione culturale “Scienza Under 18 Isontina” con la collaborazione e il contributo del Comune di Monfalcone, il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Carigo e il contributo della Banca di Credito Cooperativo della Venezia Giulia – che si snoderà tra piazza della Repubblica, dove verranno allestiti 15 stand, il Palazzetto Veneto e il Teatro comunale Bonezzi.

Il programma delle tante iniziative in calendario è stato presentato questa mattina dall’assessore all’Istruzione, Tiziana Maioretto, e dal presidente dell’associazione Scienza Under 18 Isontina, Giuliana Candussio, insieme a Marco Ghinelli in rappresentanza della BCC della Venezia Giulia.

“Un progetto che coinvolge le giovani generazioni, offrendo loro l’opportunità di avvicinarsi alla scienza in modo proattivo e creativo, e di diventare protagonisti della vita della comunità – ha evidenziato l’assessore Maioretto –.

Ringraziamo l’associazione Scienza Under 18 per l’impegno e la disponibilità, insieme a tutti coloro che stanno collaborando alla riuscita dell’iniziativa e alle tante realtà che si stanno avvicinando con entusiasmo.

Il Festival è un esempio virtuoso di sinergia tra scuola, istituzioni e territorio, capace di trasformare il centro città in un grande laboratorio a cielo aperto, con tantissimi giovani che invaderanno pacificamente piazza della Repubblica, Palazzetto Veneto e Teatro. Il Comune continua a investire sulle nuove generazioni, sulle associazioni e sulla scuola mettendo a disposizione spazi e risorse perchè siamo convinti che iniziative come questa arricchiscano il percorso formativo dei ragazzi e contribuiscano a costruire una comunità più consapevole e propensa a partecipare alla vita attiva della nostra città”.

Il taglio del nastro per la 15a edizione è previsto per giovedì 15, alle ore 9.00, nel Palazzo dell’Ex Pretura, alla presenza degli studenti del Istituto “G. Galilei” di Gorizia che si sono qualificati primi a livello nazionale nella gara Bebras dell’informatica: Mattia Krascek, Thomas Elia Solinas e Piero Vetta; gli studenti del ISIS BEM – Istituto Tecnico “G. Marconi” di Staranzano vincitori del primo premio per la categoria Scuole Secondarie di Secondo Grado del concorso ”Facciamo 17 goal con la scuola attiva” promosso da ASviS e MIM; lo studente Giulio Prodan del Liceo “G. Galilei” di Trieste nominato “Alfiere della Repubblica” per il suo progetto Class Lab.

A conclusione degli interventi si esibirà il Coro degli studenti della scuola secondaria di 1° grado “G.I. Ascoli” di Gorizia diretto dalla prof.ssa Elisa Bensa.

Seguiranno, fino alle ore 12:00, gli exibit delle suole in piazza della Repubblica, che verranno proposti durante tutte le tre giornate dalle ore 9:00 alle 12:00.

Venerdì 16, dalle ore 14:45 alle 17:00, il Teatro comunale Bonezzi, ospiterà il Teatro Didattica Scienza, mentre tutti i giorni sarà possibile partecipare ai laboratori, su prenotazione, che verranno proposti dalle 9:00 alle 12:00 in piazza della Repubblica. Contestualmente, si potranno scoprire le tante proposte degli stand espositori extrascolastico e le esposizioni “Scatti di Scienza” e “Un’altra specie di mare” al terzo piano del Palazzetto Veneto. La prima, a cura di Scienza under 18 Isontina, raccoglie fotografie scientifiche e naturalistiche realizzate dagli studenti, dalla scuola dell’infanzia alle secondarie. La seconda, curata dall’Area Marina Protetta di Miramare e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia, propone tavole a fumetti sui cambiamenti dell’ambiente marino, tra nuove specie, acidificazione e perdita di biodiversità. Sempre al Palazzetto Veneto, alle 9.15 di sabato si terranno le premiazioni del concorso fotografico “Scatti di scienza – la bellezza di un’immagine”. Alle 10.15 ci si sposterà in piazza della Repubblica per le premiazioni dei giochi matematici del Pi Greco Day 2025 e, a chiudere l’evento, alle 11:00, il Flash mob a tema “Pi Greco” ed esibizione degli allievi dei corsi di danza sportiva.

Nelle tre giornata in piazza della Repubblica sarà inoltre possibile partecipare ai laboratori delle realtà che collaborano con Scienza Under 18, organizzati da Protezione civile di Monfalcone, Mare Fvg, Isambiente e Associazione Ambientalista Eugenio Rosmann, Crea Gorizia, OGS, Area Marina Protetta di Miramare, per aiutare i più giovani ad acquisire nozioni e consapevolezza riguardo tematiche di rilievo e attualità.

“Siamo arrivati alla quindicesima edizione di un evento che anche questa volta vedrà i ragazzi invadere la piazza con giochi, laboratori ed esperimenti scientifici: un’esplosione di energia e creatività che testimonia il grande lavoro fatto nelle scuole” – sottolinea la presidente Candussio. “Il Festival rappresenta una vera e propria vetrina per valorizzare i progetti e i contenuti sviluppati durante l’anno scolastico, spesso con risultati di altissimo livello che meritano di essere condivisi con tutta la cittadinanza.

Sono 32 le scuole partecipanti, per un totale di circa 70 attività: un numero importante, che conferma il valore formativo di un evento capace di coinvolgere circa 680 studenti attivamente, oltre ai tanti altri che parteciperanno come visitatori. Oltre ai lavori degli studenti, in piazza e negli spazi cittadini troveranno posto anche attività e laboratori proposti da enti e realtà del territorio, a dimostrazione di un tessuto territoriale vivo, che crede nella divulgazione scientifica e nella partecipazione giovanile.

Grazie al supporto della Regione, del Comune di Monfalcone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e della BCC – che sostengono l’iniziativa – possiamo continuare a credere in questo format che ha anche una dimensione nazionale e transfrontaliera. Un esempio virtuoso di scuola aperta al territorio, in cui pubblico e privato collaborano per investire sui giovani, vera risorsa per il futuro della nostra comunità”.

Il programma completo sarà consultabile sul sito scienzaunder18isontina.it