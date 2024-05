Percorso Mits Academy-Tec4i Fvg formare giovani a tecnologia

Ideare e realizzare un percorso formativo in grado di preparare una nuova generazione di tecnici e imprenditori, rivolgendosi ai giovani talenti della Mits Academy, scuola speciale di tecnologia di Udine che mira a un inserimento di qualità nel mondo del lavoro. E’ il nuovo progetto ideato dalla startup friulana Atanor e che verrà realizzato con il supporto metodologico e infrastrutturale di Tec4i FVG, e coordinato dai docenti del Mits.

Obiettivo della partnership è creare l’opportunità per i giovani studenti di affrontare una sfida reale, si legge nella nota diramata da Tec4i. Gli allievi del Mits avranno quindi la possibilità di sfruttare le tecnologie della manifattura additiva e comprendere i principi che governano questa nuova disciplina, supportati anche da un percorso formativo sviluppato da Tec4i Fvg tramite il suo hub T-Gen, incubatore certificato.

“La nostra visione di un sistema regionale dell’ innovazione vede in questo progetto la realizzazione di un percorso dedicato ai tecnici e agli imprenditori del futuro – ha dichiarato Stefano Casaleggi, presidente di TEC4I FVG – la collaborazione con il MITS ha come obiettivo quello di garantire ai giovani talenti l’accesso a metodologie e tecnologie di frontiera, tecnologie e metodologie che utilizzeranno come tecnici o imprenditori alla fine del loto percorso formativo”.

Ester Iannis, direttrice del Mits, ha sottolineato la concretezza che è alla base del progetto condiviso e ha anche spiegato che “questo è un primo passo nella collaborazione con Tec4i Fvg che crediamo ci vedrà impegnati in future iniziative di formazione e di preparazione dei nostri talenti”.