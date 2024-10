Pesca, promuovere i diritti dei lavoratori della filiera

Sono circa 350 e operano prevalentemente a bordo di piccole imbarcazioni, fianco a fianco con l’armatore. Sono i lavoratori dipendenti del comparto pesca attivi lungo i 93 chilometri di costa compresi tra Muggia e Marano Lagunare. È rivolta a loro la prima tappa regionale dell’iniziativa l’iniziativa Diritti in Marineria, promossa dalla Flai, la categoria Cgil che tutela e assiste i lavoratori del comparto agricolo e della filiera agroalimentare. L’appuntamento è a Marano Lagunare dalle 10 alle 13 di domani, martedì 8 ottobre, in piazza Cristoforo Colombo. Verrà allestito un gazebo dedicato ai lavoratori imbarcati su natanti di cooperative e aziende ittiche, oltre che al personale non imbarcato al servizio di coop e imprese di pesca, attività di maricoltura, vallicoltura, acquacoltura.

Obiettivo della campagna, che nei prossimi mesi vedrà nuove tappe lungo le coste del Friuli Venezia Giulia, informare i lavoratori sugli strumenti a loro disposizione in campo assistenziale e previdenziale, dalle provvidenze degli enti bilaterali agli ammortizzatori sociali, dalle misure in materia di salute e sicurezza alle norme sull’accesso alla pensione e ai possibili benefici. Nel corso della mattinata sarà possibile fissare appuntamenti con il patronato Inca Cgil e i medici convenzionati, verranno fornite informazioni sulle opportunità in ambito formativo e saranno distribuiti gratuitamente dispositivi di protezione individuale come guanti o salopette.

L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del progetto Pesca, promosso dal Ministero per l’Agricoltura in collaborazione con le principali realtà sindacali e associative del settore, tra cui la Flai Cgil, e volto a promuovere la sicurezza, la crescita professionale degli addetti del settore, la loro consapevolezza sui loro diritti in ambito previdenziale, assistenziale e formativo. La Flai Cgil Udine ha esteso l’invito a partecipare agli amministratori dei Comuni di Marano Lagunare, Grado e San Giorgio di Nogaro, alle Cooperative e ai rappresentanti regionali di Confcooperative e Lega Coop.