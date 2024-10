Petizione contro acciaieria, entro un mese il Consiglio regionale dovrà dare i nomi dei firmatari

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Chi firma una petizione si espone pubblicamente e non può più invocare la privacy. Inoltre, un’eventuale azione legale nei suoi confronti per un risarcimento o per calunnia non è un atto discriminatorio o di indebita pressione, ma l’esercizio di un diritto. Lo ha stabilito il Tar del Friuli Venezia Giulia che ha accolto il ricorso della Danieli di Buttrio contro il ‘no’ della Regione Friuli Venezia Giulia all’accesso all’elenco dei 22mila sottoscrittori alla petizione contro l’acciaieria green a San Giorgio di Nogaro. Il Consiglio regionale avrà un mese di tempo per fornire l’elenco alla multinazionale.

Nel dicembre 2023, il segretario generale del Consiglio regionale aveva motivato il diniego all’accesso sostenendo che l’elenco non faceva parte di un provvedimento amministrativo e che c’erano ragioni per tutelare la riservatezza dei sottoscrittori.

Per il giudice amministrativo, invece, da una parte la lista dei firmatari è un documento al quale si può accedere perche detenuto dall’Amministrazione per evidenti attività di pubblico interesse. Dall’altra, chi sottoscrive una pubblica petizione accetta implicitamente la pubblicazione del proprio nominativo e rinuncia alla riservatezza. Le firme possono essere secretate solo se ci sono rischi di discriminazione o di indebite pressioni nei loro confronti. Tali non sono, si legge nella sentenza, “le potenziali azioni giudiziarie indicate dalla ricorrente nei propri scritti difensivi”.

Al ricorso della multinazionale friulana, che aveva come controinteressato l’ambientalista udinese Marino Visintini, si erano opposti anche Paolo De Toni, referente dei comitati contro il sito produttivo, e Furio Honsell, consigliere regionale di Open Fvg, tutti rappresentati dall’avvocato Carlo Monai.

Proprio Honsell era primo firmatario di una mozione, approvata con modifiche dieci giorni fa dal Consiglio regionale, dove si ribadisce l’importanza della libertà di espressione politica dei ciitadini, in particolare attraverso le petizioni e si condividono le posizioni assunte in passato dall’Amministrazione regionale sulla tutela della privacy dei sottoscrittori delle petizioni.

“Esprimo la soddisfazione della Danieli – dice l’avvocato Roberto Paviotti, legale della multinazionale di Buttrio – per il riconoscimento delle ragioni posta a base del ricorso. Ora la Danieli potrà verificare la regolarità delle firme, da autocertificarsi, raccolte sulla pubblica petizione contro l’acciaieria, alla quale la giunta regionale – continua – ha dato rilevanza quando ha assunto la decisione di non far realizzare nella zona dell’Aussa corno l’investimento dei gruppi Metinvest e Danieli”, conclude.