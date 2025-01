Pianificazione: Zilli, prezioso lavoro Informest per alte competenze

“Questo seminario è un’importante occasione per approfondire un tema che sta diventando cruciale per le politiche regionali: il foresight strategico. In un mondo che cambia rapidamente, la capacità di anticipare le sfide future è fondamentale per costruire politiche che siano davvero sostenibili e anticipatrici nel rispondere ai bisogni sociali ed economici. La Regione Friuli Venezia Giulia ha l’ambizione di essere pioniera nell’adozione di metodi innovativi di pianificazione strategica, e il seminario di oggi, voluto dall’Amministrazione regionale e organizzato con il supporto di Informest, ci aiuterà a fare un ulteriore passo avanti in questa direzione e per questo ringrazio sia gli organizzatori che i qualificati relatori”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli aprendo i lavori del seminario con cui ha preso avvio il ciclo organizzato da Informest, Regione Friuli Venezia Giulia, Anci, Compa Fvg, Aiccre, con il supporto del Collegio Europeo di Parma, dedicato alla memoria di Gianni Bravo.

“La Regione sta lavorando per costruire un futuro più equo e sostenibile, sfruttando tutte le potenzialità offerte dall’innovazione e dalla tecnologia. Il seminario rappresenta un passo importante in questo processo, poiché ci permette di mettere in campo idee e visioni strategiche a lungo termine. Grazie all’approccio del Foresight, possiamo non solo prevedere ma anche progettare un futuro in cui le risorse siano gestite in modo ottimale e le politiche siano più efficaci nel rispondere alle sfide che il nostro territorio dovrà affrontare. Vogliamo mettere la nostra comunità in condizione di avere fiducia grazie a una collaborazione importante, anche di carattere finanziario, che l’Amministrazione regionale offre ai suoi stakeholders e in generale ai cittadini” ha aggiunto Zilli.

L’assessore ha ringraziando Informest per l’occasione di aggiornamento e approfondimento per amministratori locali, funzionari regionali e attori del territorio impegnati nella governance locale e ha sottolineato l’impegno a sostegno del Pnrr e per la Capitale europea della Cultura Nova Gorica/Gorizia Go 2025.

“Informest rappresenta un partner importante nel sistema di sviluppo del Friuli Venezia Giulia, nel suo ruolo di catalizzatore per il rafforzamento dell’economia regionale e per la promozione della cooperazione internazionale nella costante crescita del nostro territorio in chiave internazionale” ha commentato Zilli.

Il presidente di Informest Davide Lepori ha ricordato che dal 1991 l’ente ha realizzato 270 progetti, per un valore di 250 milioni di euro, interfacciandosi con enti e istituzioni di oltre 52 Paesi dal 1991.

Il seminario ha avuto come relatori esperti di fama internazionale nel campo del Foresight come Salvatore Finamore, esperto in strategie di previsione e analisi dei futuri, membro del Gruppo di Analisi e Ricerca presso il Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione europea, il quale ha introdotto i principali concetti legati al Foresight strategico, mettendo in luce le tecniche e gli strumenti per prevedere e orientare le decisioni politiche e amministrative. Roberto Poli, docente all’Università di Trento, nonché Presidente di Skopia, uno dei massimi esperti a livello europeo nel campo del Foresight, ha offerto una panoramica sui futuri possibili, esplorando le metodologie utilizzate per analizzare le tendenze emergenti e le potenziali evoluzioni socio-economiche a livello locale.

A moderare il seminario è stato Alfonso De Feo, direttore scientifico del Collegio Europeo di Parma, con una riflessione sull’importanza dell’approccio al foresight strategico per le politiche locali e regionali, offrendo spunti pratici per applicare le conoscenze acquisite durante il seminario.