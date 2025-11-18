  • Aiello del Friuli
martedì 18 Novembre 2025
Economia

Piano 2028 Crédit Agricole: più digitale, nuove soluzioni per imprese e longevità

Investimenti in tecnologia, rafforzamento del segmento Mid Corporate e consulenza evoluta per colmare il gap previdenziale.
Crédit Agricole ha presentato oggi il Piano a Medio Termine 2028, un progetto che punta a consolidare il ruolo del Gruppo in Italia come Banca Universale, attraverso un modello di sviluppo innovativo, sostenibile e fortemente orientato al cliente. L’obiettivo è raggiungere oltre 6,5 milioni di clienti – con una crescita prevista di 400 mila unità nei prossimi quattro anni – rafforzando al tempo stesso la qualità dei servizi e la presenza sul territorio. Al 2028, l’Italia continuerà a rivestire un ruolo strategico per il Gruppo, contribuendo a circa il 20% degli utili complessivi di CASA.

La strategia commerciale prevede un’offerta completamente integrata e brandizzata Crédit Agricole, capace di rispondere in maniera coordinata alle esigenze di famiglie, imprese e professionisti, valorizzando le competenze di tutte le linee di business. Particolare attenzione sarà dedicata al segmento Mid Corporate, considerato cruciale per lo sviluppo dell’economia italiana: il Gruppo potrà contare sulla solidità di Crédit Agricole Italia e sull’esperienza internazionale di CA Corporate & Investment Bank per proporre soluzioni finanziarie evolute e su misura.

Sul fronte dell’innovazione, il piano accelererà il potenziamento di Blank Italia, la società dedicata a liberi professionisti e microimprese, con l’obiettivo di semplificare la gestione finanziaria attraverso un modello interamente digitale. L’operazione punta a migliorare ulteriormente la capacità di acquisizione e la qualità del servizio per questo segmento in crescita.

Un capitolo di rilievo è dedicato al tema della longevità, con l’introduzione di nuove soluzioni finanziarie, assicurative e di welfare rivolte a una popolazione sempre più longeva. Grazie alla collaborazione tra Amundi e CA Vita, è prevista la creazione di uno strumento di consulenza e investimenti pensato per colmare il divario pensionistico e accompagnare i clienti nella pianificazione del passaggio generazionale, integrando prodotti competitivi e diversificati.

Nei Servizi Finanziari Specializzati, Agos avvierà un ampio piano di trasformazione mirato al miglioramento dell’esperienza cliente, intervenendo su tutti i canali – dall’e-commerce al CRM – grazie a nuove implementazioni tecnologiche. Anche CA Auto Bank rafforzerà la propria offerta per il settore automotive e, più in generale, per la mobilità, integrando strumenti di intelligenza artificiale e soluzioni orientate alla sostenibilità.

Il Piano 2028 conferma il ruolo decisivo dei 16mila collaboratori di Crédit Agricole in Italia, considerati una leva fondamentale per la crescita futura. Il Gruppo investirà nel rafforzamento delle competenze, nella valorizzazione dei talenti e nella creazione di un ambiente di lavoro fondato su fiducia e responsabilità.

“Con il Piano a Medio Termine 2028, facendo leva sulle competenze di tutte le linee di business, Crédit Agricole in Italia conferma la propria strategia di crescita sostenibile, fondata sull’innovazione digitale, l’eccellenza del servizio e l’impegno verso clienti, colleghi e territori”, ha dichiarato Hugues Brasseur, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer.

Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, attraverso un sistema articolato che comprende Crédit Agricole Italia, il Corporate and Investment Banking (CACIB), le società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), il Leasing (CA Leasing Italia), il Factoring (CA Factoring), l’Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), le Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor Insurance) e il Wealth Management (CA Indosuez e CA Indosuez Fiduciaria).

