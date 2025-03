Piano Energetico Fvg, accordo Regione-Terna

La Giunta Regionale ha approvato oggi lo schema di intesa con Terna per l’attuazione del Piano Energetico regionale.

“L’accordo – ha spiegato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Fabio Scoccimarro – consentirà alla Regione di ampliare la disponibilità di informazioni strategiche, promuovendo una pianificazione territoriale che rispetti le esigenze ambientali e paesaggistiche”.

“Grazie a questa collaborazione – ha spiegato Scoccimarro – la Regione potrà definire in maniera efficace il contributo di ciascuna delle parti coinvolte nella fase cruciale di pianificazione energetica, elettrica e territoriale. Questo percorso è in linea con il Decreto nazionale del 2021, che disciplina l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, che il Ddl regionale 38 ha appena recepito e che dovrà attuare”.

Nel corso della riunione, la Giunta ha anche affrontato il tema della tutela del paesaggio e delle aree agricole rispetto al diffondersi di impianti a energia rinnovabile. Scoccimarro, insieme agli assessori Cristina Amirante (Infrastrutture e territorio) e Stefano Zannier (Risorse agroalimentari e forestali), ha ribadito l’importanza di un uso responsabile del suolo agricolo. In particolare, è stato sottolineato “che la normativa nazionale del 2024 vieta l’utilizzo di suolo agricolo per impianti fotovoltaici a terra, limitando il proliferare di impianti che potrebbero compromettere il patrimonio agricolo e paesaggistico del Friuli Venezia Giulia”.

“Con il nuovo Ddl regionale 38, la Regione – hanno sottolineato Scoccimarro, Amirante e Zannier – si vuole favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma sempre con la priorità verso la tutela del paesaggio e il tessuto agricolo regionale. Puntiamo a minimizzare gli impatti ambientali e a promuovere l’utilizzo di aree degradate o non idonee ad altri scopi, mantenendo un equilibrio tra progresso energetico e protezione del territorio”.

Infine, i tre esponenti dell’Esecutivo Fedriga hanno annunciato che la Regione, in linea con quanto stabilito dal Ddl 38, intende rappresentare al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, anche in vista di futuri provvedimenti sui quali l’Amministrazione regionale dovrà esprimere i pareri, la sua posizione politica, chiedendo che le future decisioni siano orientate a limitare l’uso di terreni agricoli esclusivamente per impianti agrivoltaici avanzati, evitando così il consumo di suolo agricolo a vocazione produttiva”.

“La Regione Friuli Venezia Giulia – ha concluso l’assessore alla Difesa dell’ambiente – si conferma dunque un protagonista nella transizione energetica, impegnata a coniugare sviluppo e sostenibilità, in un’ottica di equilibrio tra innovazione e tutela del territorio”.