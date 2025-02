Piano Manifattura 2030, tra la priorità nell’incontro di Confindustria e Regione

GUARDA IL VIDEO Incontro istituzionale oggi tra il Presidente di Confindustria Udine Luigino Pozzo e l’assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini. Dopo aver menzionato l’analisi della Regione FVG sui mega trend determinanti per lo sviluppo delle aziende regionali contenuti dal Piano Manifattura 2030, che includono crescita dimensionale delle imprese, competitività internazionale, transizione digitale, transizione energetica e attrazione di figure professionali qualificate, Pozzo ha sottolineato come “tutto questo sia in linea con le priorità manifestate anche dall’Associazione”.