Piano Paesaggistico FVG, Amirante al Ministero

“Un incontro molto positivo servito in particolare per ottenere una condivisione, che si trasformerà poi in una norma, per semplificare e snellire i procedimenti in capo ai Comuni – ma di Competenza della Regione, insieme alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio – di conformazione dei piani regolatori comunali al Piano paesaggistico regionale”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, a margine di un incontro al ministero dei Beni e delle attività culturali – presso la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – per fare il punto sul Piano paesaggistico del Friuli Venezia Giulia e per valutare un percorso che possa semplificare e rendere operativi i rilasci di autorizzazioni paesaggistiche (triplicato dopo l’approvazione del Piano nel 2018) e sull’attività conformativa dei piani regolatori comunali.

“Il Piano paesaggistico del Fvg – ha spiegato Amirante – è entrato in vigore oltre cinque anni fa, ma in questo periodo solo

cinque Comuni sui 215 complessivi si sono conformati. Circa novanta sono in fase di procedura e di conseguenza il lavoro da

fare è ancora molto proprio per le difficoltà procedurali. L’obiettivo – ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo regionale,

ringraziando i dirigenti ministeriali per la fattiva collaborazione – è di rendere più semplici le procedure autorizzative quando non ci sono delle modifiche urbanistiche, ma solamente un focus del piano regolatore comunale sul Piano paesaggistico, quindi sugli aspetti del paesaggio e non su altre questioni più propriamente legate alla pianificazione del territorio”.

La strada tracciata al ministero è quella di creare un percorso di accelerazione, “in modo tale – ha ribadito l’assessore – da

rendere più semplici questi procedimenti che hanno come riflesso ulteriore la facilitazione delle autorizzazioni più semplici,

come per esempio per tende esterne o condizionatori sugli edifici, semplificando il lavoro dei professionisti con tempistiche più chiare e certe e snellendo così anche il lavoro degli uffici dei municipi, sempre più spesso a corto di personale”.

L’assessore Amirante, dopo la collaborazione ottenuta dagli uffici ministeriali, sottolinea come “l’accordo e la successiva

norma potranno consentire un miglioramento e una semplificazione autorizzativa che comporterà, nel contempo, al Piano

paesaggistico regionale di produrre concreti effetti sul territorio. La strada individuata – aggiunge infine – potrà successivamente portare anche a un ulteriore approfondimento rispetto agli elementi paesaggistici del Piano regionale che

dovrà necessariamente essere la base del Piano di governo del territorio del Friuli Venezia Giulia che però si concentrerà

sulla gestione della parte più propriamente urbanistica”.