Piazza Garibaldi pedonale, la decisione a Udine slitta a lunedì

Slitta la decisione a Udine sulla sperimentazione di piazza Garibaldi. La Giunta infatti, riunita oggi, ha stabilito di convocare per lunedì una riunione con i capigruppo dei partiti di maggioranza. In quella sede si deciderà se avviare la pedonalizzazione della piazza, con la progressiva rimozione dei parcheggi, oppure rinviarla, come già successo nei mesi scorsi. Il progetto di piazza Garibaldi, voluto dall’assessore alla viabilità Marchiol, prevede la cancellazione di tutte le aree di sosta e la pedonalizzazione dell’area antistante la scuola Manzoni. Altre anime nella maggioranza invece spingono per creare altri parcheggi in altre aree della città, prima di rimuovere gli stalli lì presenti.