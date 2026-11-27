Trent’anni di concessione, senza gara, per dare ai gestori il tempo di rinnovare gli impianti e ammortizzare la spesa. È la richiesta alla Regione di Assimpidro Fvg, che riunisce 45 società per 60 piccole derivazioni. L’appello è stato lanciato nella sede di Confartigianato di Udine, dopo la sentenza del 3 settembre con cui la Corte di giustizia Ue ha escluso dalla direttiva Bolkestein gli impianti che producono elettricità come attività unica o principale.

CIMENTI Chiediamo rinnovi che ci diano il tempo di ripristinare gli impianti e ammortizzare gli investimenti

Nicola Cescutti Speriamo che siano almeno ventennali dalla data del rinnovo

Graziano Tilatti ( Dobbiamo cominciare a parlare di energia partendo dalle fonti rinnovabili)

Mazzolini: le piccole derivazioni rappresentano il nostro tessuto economico, soprattutto in montagna