Trent’anni di concessione, senza gara, per dare ai gestori il tempo di rinnovare gli impianti e ammortizzare la spesa. È la richiesta alla Regione di Assimpidro Fvg, che riunisce 45 società per 60 piccole derivazioni. L’appello è stato lanciato nella sede di Confartigianato di Udine, dopo la sentenza del 3 settembre con cui la Corte di giustizia Ue ha escluso dalla direttiva Bolkestein gli impianti che producono elettricità come attività unica o principale.
CIMENTI Chiediamo rinnovi che ci diano il tempo di ripristinare gli impianti e ammortizzare gli investimenti
Nicola Cescutti Speriamo che siano almeno ventennali dalla data del rinnovo
Graziano Tilatti ( Dobbiamo cominciare a parlare di energia partendo dalle fonti rinnovabili)
Mazzolini: le piccole derivazioni rappresentano il nostro tessuto economico, soprattutto in montagna
Piccolo idroelettrico, chiesti rinnovi di 30 anni senza gara
Trent’anni di concessione, senza gara, per dare ai gestori il tempo di rinnovare gli impianti e ammortizzare la spesa. È la richiesta alla Regione di Assimpidro Fvg, che riunisce 45 società per 60 piccole derivazioni. L’appello è stato lanciato nella sede di Confartigianato di Udine, dopo la sentenza del 3 settembre con cui la Corte di giustizia Ue ha escluso dalla direttiva Bolkestein gli impianti che producono elettricità come attività unica o principale.