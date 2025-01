Picosat vince il primo premio come PMI Innovativa

Picosat, l’azienda guidata dall’astrofisica Anna Gregorio, docente presso l’Università di Trieste, ha conquistato il primo premio al prestigioso Premio Nazionale PMI Innovativa, promosso da Innovup.

Questo importante riconoscimento celebra l’eccellenza delle piccole e medie imprese italiane che si distinguono per capacità innovativa, impatto tecnologico e contributo al progresso economico e sociale del Paese.

Fondata nel cuore del polo scientifico triestino, Picosat si è affermata come leader nello sviluppo di soluzioni satellitari avanzate. L’azienda è specializzata nella progettazione e realizzazione di nanosatelliti per applicazioni che spaziano dal monitoraggio ambientale alla comunicazione, con un forte focus sulla sostenibilità e sull’accessibilità delle tecnologie spaziali. Grazie alla guida visionaria della professoressa Anna Gregorio, l’azienda ha saputo coniugare eccellenza scientifica e imprenditorialità, portando innovazione non solo in ambito tecnologico, ma anche nella creazione di nuovi modelli di collaborazione tra università, industria e startup.

La giuria del Premio Nazionale PMI Innovativa di Innovup ha premiato Picosat per la sua capacità di portare innovazione nello spazio, proponendo soluzioni che rivoluzionano il settore aerospaziale. Tra i progetti più significativi spiccano i microsatelliti che consentono l’osservazione della Terra con tecnologie a basso costo, accessibili anche per Paesi in via di sviluppo e piccole aziende. Questa visione inclusiva della tecnologia spaziale rappresenta un importante contributo al progresso globale.

“Ricevere questo premio è un riconoscimento straordinario per il nostro lavoro e per il valore dell’innovazione italiana” ha dichiarato Anna Gregorio durante la premiazione. “La nostra missione è portare le tecnologie spaziali a un livello di accessibilità senza precedenti, contribuendo al miglioramento della vita sulla Terra e stimolando la crescita del settore aerospaziale nel nostro Paese.”

Il Premio Nazionale PMI Innovativa rappresenta un ulteriore passo avanti per Picosat, che intende rafforzare la sua presenza sui mercati internazionali e continuare a investire in ricerca e sviluppo. L’azienda è oggi un esempio di come l’innovazione possa nascere dalla sinergia tra competenze accademiche e spirito imprenditoriale, diventando motore di crescita economica e di sviluppo sostenibile.

Oltre al Primo Premio come PMI innovativa, Picosat ha vinto anche il Premio Speciale OVHcloud che le metterà a disposizione servizi in cloud per un valore di diecimila euro.