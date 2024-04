Pierluigi Tosato nominato CEO del Gruppo Segafredo Zanetti

Pierluigi Tosato, manager italiano di lungo corso che vanta un curriculum d’eccellenza su scala nazionale e internazionale nel settore dell’industria alimentare, è stato nominato CEO del Gruppo Segafredo Zanetti, azienda di prima grandezza che punta a consolidare ulteriormente la sua posizione di leader nel settore del caffè a livello mondiale.

“Sono onorato di assumere questo nuovo incarico – ha commentato ‘a caldo’ Tosato – e mi auguro di poter mettere la mia esperienza nel settore e la visione che ho acquisito sul campo a disposizione dell’azienda per guidarla verso nuovi traguardi, ma mantenendo al contempo l’attenzione sulla qualità e sull’innovazione che hanno sempre contraddistinto il marchio “Segafredo Zanetti”.

Fondato nel 1919 da Francesco Zanetti come torrefazione artigianale a Bologna, oggi il gruppo Segafredo Zanetti, con un fatturato di oltre 1,3 miliardi di euro, è presente in oltre 100 paesi come punto di riferimento globale per il caffè italiano nel mondo.

Nato a Verona, dopo aver conseguito una laurea in ingegneria, Tosato ha proseguito i suoi studi alla Bocconi di Milano, dove ha ottenuto un MBA, prima di entrare nel mondo del business. Nominato CEO di Zoppas Industries in Germania a soli 30 anni, oggi il manager vanta più di 25 anni di esperienza nel mercato internazionale come CEO e membro del consiglio di amministrazione di aziende come Deoleo SA (marchi Bertolli, Carapelli, Sasso, Carbonell, Friol, Maya), Acqua Minerale San Benedetto, gruppo Bolton Food (Rio Mare), Continental Bakeries e Bouvard.

Nel 2022 è stato il protagonista di un’importante operazione avvenuta a livello europeo: l’accordo per la vendita, annunciata da parte del management di Goldman Sachs, di Continental Bakeries a Biscuit International, società del portafoglio Platinum Equity.

Tosato, inoltre, ha pubblicato il volume “Samurai Manager. La montagna inaccessibile” (Guerini Next editore), di recente ridato alle stampe. Un concentrato di “imprenditorialità etica”, con note introduttive di Chicco Testa, Giorgio Nardone e Carlo Ratto, che ripercorre le tappe salienti della sua vita personale e professionale, delineando la figura del “manager samurai”. Tosato vi illustra come i valori del samurai – come l’integrità, il coraggio e la lealtà – possano essere applicati al mondo degli affari per ottenere risultati importanti.