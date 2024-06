Ogni giorno il FVG produce 128 milioni di ricchezza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ogni giorno il Friuli Venezia Giulia produce 128 milioni di euro di Prodotto interno lordo, misurato attraverso la somma dei beni e dei servizi finali generati in un determinato arco temporale. In termini di Pil la provincia più virtuosa del FVG è Udine che nel 2024 può contare su 18,1 mil. Questi 128 milioni corrispondono a quasi 107 euro di Pil al giorno per ogni cittadino del FVG, neonati e ultra centenari compresi. In Italia il dato medio è pari a 99 euro pro capite.