Pilosio, doppio premio al GIC 2026

L’eccellenza friulana continua a distinguersi nel panorama mondiale delle costruzioni. Nereo Parisotto, presidente di Pilosio, gruppo attivo nelle opere provvisionali per l’edilizia con oltre 300 dipendenti, ha ricevuto il prestigioso “Premio alla Carriera ICTA 2026” nel corso delle Giornate Italiane del Calcestruzzo (GIC) di Piacenza.

Il riconoscimento premia un percorso imprenditoriale iniziato nel 1986 con la fondazione di Ponteggi Euroedile a Postioma di Paese, nel trevigiano, e culminato nel 2021 con l’acquisizione e il rilancio della friulana Pilosio di Tavagnacco (Udine). Una crescita che ha portato il gruppo a consolidarsi sui mercati internazionali, dal Regno Unito agli Emirati Arabi, fino ad America e Australia, mantenendo però salde le radici nel Nordest.

La motivazione letta sul palco dal patron della fiera, Fabio Potestà, ha definito Parisotto “portavoce autentico della geniale imprenditorialità del Nordest”.

«Il lavoro mi porta a girare il mondo e a incontrare molti imprenditori stranieri – ha dichiarato Parisotto durante la premiazione – e ciò che mi colpisce è la grande stima per il nostro operato. Vedere sulle loro scrivanie documentazione tecnica e attrezzature italiane è motivo di orgoglio. Dobbiamo continuare ad alzare l’asticella dell’innovazione, che deve diventare la nostra vera bandiera nel mondo». Il suo intervento ha ricevuto una standing ovation da parte dei circa 200 espositori presenti.

In sole 24 ore, il gruppo ha ottenuto anche un secondo riconoscimento: il “Premio IDRA per l’innovazione ambientale” assegnato a BlueSky, sistema progettato per la raccolta e il trattamento delle acque di scarto da idro-demolizione, evitando la contaminazione del suolo e dei corsi d’acqua.

La tecnologia, sviluppata da Pilosio e presentata per la prima volta sul viadotto sul Po a Occhiobello (Rovigo), rappresenta una soluzione pionieristica nel settore e rafforza la strategia ESG del gruppo. Il progetto è nato da un’idea dello stesso Parisotto ed è stato sviluppato dall’ingegnere Alessandro Zanatta, direttore generale del gruppo, con il contributo di Manuela Zanier.

Sul palco del GIC, Zanatta e Zanier hanno ritirato il premio a testimonianza di un impegno condiviso verso un’edilizia sempre più sostenibile.

Il riconoscimento arriva in un momento di forte dinamismo per la filiera del calcestruzzo. Il polo guidato da Parisotto — che comprende Pilosio, Euroedile e Alumaster di Casale sul Sile — si conferma tra i protagonisti del settore, con prospettive di crescita anche dopo la fase di spinta del PNRR.

«Questo traguardo non è un punto di arrivo – ha concluso Parisotto – ma la conferma che la strada intrapresa nel 1986 era quella giusta. Il merito va alle oltre 300 persone che ogni giorno, da Treviso a Dubai passando per Udine, lavorano con lo sguardo rivolto al futuro».