Pilosio sbarca in Medio Oriente e apre una nuova sede a Dubai

Nuova sede a Dubai per Pilosio, azienda di Tavagnacco specializzata nella costruzione di ponteggi e strutture sospese per cantieri. Le commesse in Medio Oriente hanno spinto l'impresa friulana a fondare la Pilosio Building Materials L.L.C. Una scelta che permetterà alla realtà friulana, dai 63 anni di storia, di offrire le migliori soluzioni negli avveniristici cantieri attivi in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e negli altri Paesi del Golfo Persico.

L’azienda, che vede come amministratore delegato Francesco De Martino, proprio recentemente è stata chiamata da Al Laith, azienda leader in Medio Oriente nella fornitura di soluzioni temporanee, per l’installazione del pacchetto di vetrate da applicare al tetto del Museo Guggenheim, il più grande spazio espositivo al mondo in costruzione ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Si tratta di una mega struttura in acciaio di 30mila metri quadri, in corso di realizzazione sulla punta a nord-ovest dell’isola di Saadiyat, per la quale Pilosio ha ideato il sistema di ponteggi sospesi denominata ‘Flydeck’. Un reticolato innovativo necessario per avvolgere il gigantesco soffitto dell’atrio progettato dall’architetto Frank Gehry.

“Per quanto la concorrenza sia molto competitiva – ha affermato il ceo Francesco De Martino – siamo sicuri che grazie alle nostre soluzioni tecnologiche saremo in condizioni di soddisfare le più stringenti richieste dei nostri clienti nel mercato mediorientale, sia in termini di tempo che in termini di qualità”.

Un nuovo passo in avanti per il rilancio del noto marchio friulano, rilevato a settembre del 2021 dalla trevigiana Euroedile. Una rinascita che ha portato la ditta a passare dai 3 ai 30 milioni di fatturato in meno di 3 anni, anche grazie alla forza e alla storia del nome.