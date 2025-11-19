Pinot grigio: Zannier, sinergia con Consorzi per sviluppo del settore

“Il vino rappresenta un asset strategico per il Friuli Venezia Giulia. In questo quadro il Pinot grigio gioca senz’altro un ruolo da protagonista assoluto. Basti pensare che questo comparto occupa il 20% della nostra superfice a vigneto, superficie quest’ultima già sovrabbondante rispetto a quella complessiva destinata al settore agricolo. Come istituzioni continueremo a collaborare con i Consorzi di tutela per trovare le migliori soluzioni per lo sviluppo di questo settore”. Lo ha affermato oggi a Trento l’assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier nel corso del convegno “Cambiamento climatico, territorio e qualità: nuove traiettorie per il Pinot grigio del Triveneto”, organizzato dal Consorzio Vini Doc delle Venezie. “Guardiamo con estremo favore l’idea, nata a Udine, di creare un tavolo comune dove tutte le denominazioni possano ritrovarsi per discutere delle prospettive future – ha sottolineato Zannier -. Oggi più che mail il mercato chiede che le politiche di settore siano sempre coordinate e condivise”. Durante l’evento l’esponente della Giunta Fedriga ha fatto anche una riflessione sui livelli di produzione particolarmente elevati e il rispetto degli standard qualitativi. “Il mercato è condizionato in modo significativo dalla comunicazione – ha precisato Zannier -. Al tempo stesso le nostre azioni non possono correre il rischio di prendere decisioni che finirebbero per creare forti perturbazioni”. “Sarebbe infatti un errore, nell’intento di risolvere alcune situazioni di difficoltà, cambiare i target produttivi o le regole definite in precedenza che – ha concluso l’assessore – rappresentano la nostra base di credibilità verso l’esterno”.