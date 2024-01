Più assistenza domiciliare o 40 nuove case di riposo

In Friuli Venezia Giulia serviranno 40 nuove strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie per anziani nei prossimi vent’anni se non sarà potenziata l’assistenza domiciliare e non si darà tempestiva attuazione alle Case di Comunità e agli Ospedali di Comunità per i quali esistono già gli stanziamenti. L’andamento demografico regionale, infatti, indica per i prossimi due decenni un aumento dei cittadini over 65 pari l 24,6%, per arrivare a 400mila unità su una popolazione in calo e, comunque, di poco superiore a milione.

È la stima (elaborata su dati Istat) presentata oggi da Cupla Fvg, il Coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo del Friuli Venezia Giulia coordinato da Pierino Chiandussi , insieme a Federsanità Anci e al suo presidente Giuseppe Napoli, al presidente della III Commissione consiliare, Carlo Bolzonello, nell’incontro che si è svolto nella sede della Regione a Udine. Promosso dalle due organizzazioni, ha inteso sottoporre all’esponente della maggioranza che governa il Friuli Venezia Giulia i problemi più avvertiti dalla popolazione anziana della regione a fronte e capire quali sono le risposte politiche che stanno maturando all’interno dell’amministrazione regionale.

“La prospettiva di 40 nuove case di riposo è chiaramente irrealistica – ha argomentato Chiandussi nell’esporre i problemi – ed è per questo che crediamo che un rafforzamento deciso della domiciliarità sia l’unica strada realisticamente percorribile, a condizione di intervenire con la massima celerità”.

Bolzonello ha evidenziato alcuni capisaldi che orientano il ripensamento del sistema socio-sanitario regionale. “Vi è uno spostamento in atto dell’attenzione a tutto ciò che è fare salute prima e dopo l’ospedale – ha premesso -. In atto una revisione del sistema post ospedale con Rsa, Casa di comunità, Case di riposo, per dare a ciascuna di loro una pianificazione sulla base della demografia che avanza e una precisa responsabilità a ciascuna. Occorre, inoltre, una forte responsabilità del cittadino, perché abbia chiare le prestazioni dovute dal sistema sanitario e quelle non dovute, oltre al suo impegno per essere in salute”.

In questo scenario, ha proseguito, i Comuni devono essere parte integrante del sistema e il Terzo settore una delle colonne portanti.