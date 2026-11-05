Più treni e tempi ridotti con il potenziamento della linea Ts-Ve

Buone notizie per chi si muove spesso utilizzando i treni. Il potenziamento tecnologico della ferrovia tra Mestre e Ronchi dei Legionari, illustrato oggi dai responsabili di Rete ferroviaria italiana (Rfi) in IV Commissione, dovrebbe portare a benefici importanti per i fruitori della linea ferroviaria: dieci minuti in meno di viaggio e un aumento del passaggio dei treni da sette fino a dieci all’ora, il 30% in più. Nel dibattito sono stati affrontati anche i temi dei ritardi delle opere, dei passaggi a livello e le prospettive del collegamento, anche commerciale, con Trieste e il suo porto.