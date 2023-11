Placement Uniud per la prima volta nel Friuli Occidentale

Decine di studenti e laureati dell’Università di Udine hanno partecipato nel pomeriggio, a Pordenone, al Mercoledì del Placement: l’ultima data del ciclo di incontri con aziende ed enti organizzata dal Career Center dell’Ateneo per questo 2023, la prima però proposta negli spazi del Centro polifunzionale di via Prasecco 3/A. Gli iscritti hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con quattro realtà aziendali interessate a nuovi profili: Alf Group, Copernico SIM, Gruppo BCC Iccrea, PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG. Presente anche l’agenzia per il lavoro Umana che, oltre a presentare a sua volta alcune possibilità lavorative, ha fornito un servizio di supporto e orientamento.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Friuli, è stato avviato nel primo pomeriggio nell’Edificio B. Tra le 14 e le 15 si sono svolte, in un’aula, le presentazioni aziendali, alle quali sono seguiti, nell’atrio, i colloqui personali ai desk delle varie realtà: studenti e laureati hanno potuto parlare con i referenti aziendali e consegnare il proprio curriculum vitae.

«Il polo di Pordenone – afferma Marco Sartor, delegato dell’Ateneo al Placement e ai rapporti con le imprese – è una importante realtà per l’Università di Udine con più di 1000 studenti che si appoggiano su questa sede. Per questo motivo si è deciso di offrire anche a Pordenone un evento di placement specificatamente pensato per studenti e laureati di questo polo».