Plastica, economia circolare e sostenibilità: EPS spiega agli studenti come si fa

Pordenone. Una mattinata per conoscere la visione e le azioni concrete all’insegna della sostenibilità d’impresa: tre classi quinte dell’Istituto Tecnico Antonio Zanon di Udine hanno potuto oggi approfondire e, vedere nei reparti produttivi, come si fa sostenibilità in azienda.

Non solo produzioni e consumo responsabile, ma anche rispetto di persone e territorio. Questi i temi toccati durante i percorsi costruiti per gli studenti, che hanno attraversato i cinque stabilimenti aziendali e conosciuto le pratiche aziendali per ridurre, riciclare e riutilizzare. EPS ha infatti spiegato alla cinquantina di ragazzi cosa significa davvero sostenibilità per una azienda di medie dimensioni operante nel settore della produzione di particolari in plastica durevole. Una occasione per scardinare il paradigma dell’economia lineare, a fronte di una visione circolare e di coinvolgimento della filiera, nella quale si sono evidenziati i molteplici impieghi della plastica, l’innovazione nel campo dei bio materiali, il riciclo e il reimpiego nelle produzioni, e in generale il valore di impatto economico ed industriale di questo materiale.

Un chiave di lettura delle soluzioni che consentono di accelerare il cambiamento che hanno coinvolto anche gli aspetti etico-sociali legati a persone e territorio. Sono state raccontate le iniziative per coinvolgere le persone, dentro e fuori l’azienda, per la salute e il benessere, la crescita e la formazione, la parità di genere e l’inclusione perché come ha spiegato Lorena Zambon, Direttore Generale di EPS, “puntiamo a creare una squadra felice e coesa verso gli obiettivi della nostra organizzazione”. Una occasione per condividere con gli studenti i progetti e le partecipazioni sul territorio con il quale EPS desidera mantenere un saldo rapporto di integrazione e continuità. La visita aziendale è stata infatti organizzata in collaborazione con Animaimpresa per avvicinare le nuove generazioni alla realtà imprenditoriale con un focus sulla sostenibilità; “nuove generazioni il cui futuro dipende dalle nostre azioni e verso cui abbiamo la responsabilità di consegnare una eredità positiva”, come ha concluso Lorena Zambon al termine dell’incontro.