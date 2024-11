PMI Day – Domani la Quindicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Si svolgerà domani 22 novembre 2024, il PMI DAY, la Quindicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, l’iniziativa organizzata da Piccola Industria, in collaborazione con le Associazioni di Confindustria per contribuire a far conoscere alle nuove generazioni la realtà produttiva delle imprese, le opportunità che possono offrire e il loro impegno quotidiano a favore della crescita, mediante un momento di esperienza diretta in azienda e l’incontro con i suoi protagonisti.

Il PMI DAY, che si svolge in Italia e all’estero, coinvolge centinaia di imprese e migliaia di partecipanti e consente agli studenti di vedere come nascono i prodotti e i servizi e di cogliere l’esperienza delle persone che contribuiscono a realizzarli, conoscere la storia dell’azienda, l’orgoglio e l’impegno quotidiano delle persone che ne fanno parte.

Un momento in cui le aziende possono condividere concretamente con i giovani l’energia, la passione e le capacità che mettono in campo ogni giorno per creare prodotti e servizi di eccellenza e generare opportunità di occupazione, di sviluppo e di benessere. Un’iniziativa con cui Confindustria vuole far “toccare con mano” cosa sia e dove nasca la “cultura d’impresa”.

Anche la Piccola Industria di Confindustria Alto Adriatico aderisce all’iniziativa con la partecipazione di 3 aziende – BARILLA G. e R. FRATELLI SPA per l’area di Trieste il 22/11, L.I.C.AR. INTERNATIONAL SPA/Gruppo Ilcam per l’area di Pordenone il 27/11 e SCHMUCKER SRL per l’area di Gorizia il 29/11 – e l’adesione di 4 Istituti Scolastici Superiori con circa 100 studenti provenienti dall’ITIS “Alessandro Volta” – Istituto Tecnico Statale del Settore Tecnologico di Trieste, dall’ ISIS Sacile e Brugnera e dall’Istituto Professionale Carniello e dall’ISIS “Brignoli-Marconi-Einaudi” di Staranzano.

“Il PMI DAY rappresenta un’occasione straordinaria per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e per valorizzare il ruolo centrale che le imprese rivestono nella società. Impegno, passione e dedizione, insieme alla capacità di affrontare le sfide dell’innovazione, sono gli elementi chiave per costruire un futuro lavorativo solido e soddisfacente, a maggior ragione quando si sceglie la strada dell’imprenditorialità. Oggi c’è un forte bisogno di nuove competenze e professionalità che sappiano integrarsi nel tessuto produttivo peculiare di ogni territorio, portando valore aggiunto alle aziende esistenti, collaborando con loro a interpretare e reagire positivamente a un contesto in continua evoluzione. Iniziative come il PMI DAY sono pertanto fondamentali per diffondere tra i giovani la cultura imprenditoriale, sensibilizzandoli sulle opportunità offerte dal mondo delle imprese e fornendo loro ulteriori basi per una scelta più consapevole sui percorsi di studi da intraprendere” dichiara Michele Da Col, Rappresentante della Piccola Industria di Confindustria Alto Adriatico, Presidente regionale del Gruppo Piccola industria di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Componente nazionale del Consiglio Centrale della Piccola Industria e Membro nazionale del Consiglio Generale di Confindustria.

Tema dell’edizione 2024 del PMI DAY è Costruire. Costruire consapevolezza delle proprie aspirazioni e delle opportunità per realizzarle. Costruire sapere per affrontare con le giuste competenze il lavoro di oggi e quello di domani. Costruire innovazione ponendo i nuovi strumenti digitali e l’intelligenza artificiale al servizio di creatività, immaginazione e conoscenza. Costruire dialogo e scambio tra culture e popoli diversi per consolidare conoscenza e rispetto reciproco come antidoto alla guerra. Costruire opportunità di business per crescere come impresa e per contribuire sempre di più allo sviluppo economico e sociale del Paese. Costruire sostenibilità per il benessere delle nuove generazioni. Costruire nuove competenze per gestire il cambiamento, valorizzando capacità innovativa e punti di forza del saper fare italiano. Costruire ponti tra scuola e impresa per costruire insieme il futuro

L’iniziativa del PMI DAY ha ricevuto i patrocini del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è inserita nella Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea.