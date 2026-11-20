“Abbiamo pensato questa giornata per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro e far conoscere loro, anche attraverso il gioco, le opportunità professionali offerte dalle piccole e medie imprese del nostro territorio. Il tema di quest’anno, ‘Crescere’, riguarda tanto loro quanto le nostre aziende: per crescere servono curiosità, competenze e, soprattutto, il coraggio di mettersi in gioco”.

È stato questo, secondo Annalisa Paravano, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Udine, lo spirito del PMI DAY, la Giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese promossa da Confindustria nazionale, cui ha aderito anche l’Associazione degli industriali di Udine organizzando, questa mattina, nella Torre di Santa Maria, un’iniziativa che ha coinvolto sei aziende del territorio e ottanta studenti delle classi prime e seconde dell’Istituto Malignani di Udine.

Marco Bortolin (Bortolin Gioielli di Udine), Elena Zulli (Corte di Buja), Marco Vidoni (Fratelli Vidoni di Montegnacco di Cassacco), Annalisa Paravano (Idrotermica Buttrio di Buttrio), Fulvio Bulfoni (La Cividina di Martignacco) e Stefano Vidoz (4DODO di San Giorgio di Nogaro) – accompagnati da sei giovani collaboratori, uno per ciascuna realtà aziendale – si sono prestati a ‘giocare’ con gli studenti, uscendo dallo stereotipo delle tradizionali presentazioni d’impresa.

Infatti, la mattinata, condotta da Monica Bortoli, consulente HR, coach, counselor e chief Happiness officer, si è sviluppata seguendo un format dinamico e partecipativo il cui filo conduttore è stato il tema della casa. Gli studenti, suddivisi in dodici squadre identificate ciascuno con il nome di una stanza, si sono cimentati in un gioco a quiz attraverso QR code e domande a risposta multipla. Una modalità interattiva che ha permesso loro, fin dalle prime battute, di mettersi alla prova cercando di indovinare le attività svolte dagli imprenditori e i settori in cui operano le rispettive aziende.

Al primo quiz è seguita una serie di tavole rotonde, articolate in tre momenti di confronto di circa venti minuti ciascuno, con la partecipazione di due imprenditori e due collaboratori aziendali junior. Al centro del dialogo sono stati il valore dell’impresa, le professioni, le competenze richieste dal mondo del lavoro e la possibilità di crescita che una piccola e media impresa può offrire: un’occasione per ascoltare non soltanto il punto di vista di chi guida un’impresa, ma anche quello di chi, più giovane, vi ha già avviato il proprio percorso professionale.

Le domande e i quiz si sono alternati ai momenti di confronto nel corso di tutta la mattinata, contribuendo a definire la classifica finale delle squadre e anche a mantenere alta l’attenzione dei ragazzi.