Un’occasione di riflessione collettiva e di confronto per celebrare la diversità e il valore unico di ogni persona, ma anche per rinnovare l’impegno delle imprese friulane nella costruzione di una società più inclusiva, equa e accessibile a tutti.

In questa prospettiva si colloca il “PMP Inclusion Day”, organizzato in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, in programma mercoledì 3 dicembre, alle 17.30, nella sede di PMP Industries, a Coseano. Questo appuntamento – promosso da PMP Industries, in collaborazione con Arte&Libro e Confindustria Udine – vuole essere uno spazio aperto di dialogo, in cui condividere esperienze, valorizzare buone pratiche e dare voce a chi ogni giorno trasforma le difficoltà in opportunità.

A testimoniare il comune impegno verso un futuro senza barriere saranno, nei saluti istituzionali, Alessandra Locatelli, ministro per la Disabilità della Repubblica Italiana (videomessaggio), Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine, presidente e fondatore di PMP Industries, e Katia Mignogna, presidente di Arte&Libro.

Il programma proseguirà con gli interventi di Giusy Versace, senatrice della Repubblica Italiana e atleta paralimpica (videomessaggio), e Angelo Montanari, rettore dell’Università di Udine.

Seguirà la tavola rotonda “Voci d’impresa, storie d’inclusione”, cui parteciperanno, oltre a Luigino Pozzo, anche Paola Perabò, HR Executive vicepresident e presidente ad interim di Danieli Academy, Gabriella Tavasani, board member di Biofarma, e Paolo Schneider Savio, amministratore delegato di MEP Group.

Al termine della tavola rotonda avrà luogo una performance di lettura animata a cura di ALA, dell’Accademia delle Libere Abilità e Fondazione Radio Magica ETS, introdotta dal segretario generale di Fondazione Radio Magica ETS, Elena Rocco.

Le conclusioni dell’incontro saranno a cura di Alessia Rosolen, assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

L’evento sarà condotto dal giornalista Rossano Cattivello, con la partecipazione di Mattia Cimenti.

In chiusura dell’evento, dopo la consegna del testimone per l’Inclusion day del 2026, ci sarà spazio anche per un light dinner organizzato dal Team Divergente Gourmet, progetto di cucina inclusiva di Arte & Libro onlus.