venerdì 26 Settembre 2025
Economia

Pmp Industries inaugura la fonderia in Bosnia: investimento da 35 milioni

Inaugurata la nuova fonderia a Laktaši
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La nuova fonderia in Bosnia targata Pmp è realtà. Il gruppo friulano leader internazionale nei sistemi di trasmissione per mezzi industriali, con quartier generale a Coseano e guidato da Luigino Pozzo, dopo due anni di lavoro ha tagliato il nastro del nuovo impianto che sorge nel comune di Laktaši su un terreno con una superficie di 92mila metri quadrati, di cui 20mila coperti. Lo stabilimento avrà una capacità produttiva iniziale di 40mila tonnellate all’anno di ghisa, in futuro raddoppiabili, per soddisfare le potenziali richieste anche di clienti fuori dall’Europa. L’investimento ha richiesto 35 milioni di euro ed è stato supportato dalle finanziarie Simest e Finest per un valore di 7 milioni di euro attraverso un mix di partecipazioni societarie e di finanziamenti. La scelta è stata strategica. In Bosnia il costo dell’energia è pari a un terzo rispetto a quello praticato in Italia, c’è disponibilità di manodopera formata e le istituzioni pubbliche, sia statali sia locali, favoriscono gli investimenti industriali. Questo nuovo impianto, rispetto all’importazione dal Far East, consentirà a Pmp Industries, già presente in Bosnia con un’altra realtà da 300 dipendenti, rilevanti risparmi nella logistica e darà garanzie di approvvigionamento continuativo permettendo così allo stabilimento di Coseano lo sviluppo programmato, che prevede il raddoppio della superficie produttiva e il passaggio da 450 a 800 dipendenti, andando così a soddisfare la domanda nei mercati dell’Europa e delle Americhe.

Il presidente Pozzo, che ha tagliato il nastro assieme al primo ministro Savo Minic ha sottolineato come “questo è l’unico stabilimento in Europa di questo tipo, per componenti in ghisa, in grado di passare dalla materia prima al prodotto finito. Oggi – ha concluso -non solo presentiamo un grande progetto, ma siamo qui per dire grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione soprattutto al sistema regionale che ci consente di affrontare le sfide della post globalizzazione”

