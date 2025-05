Pnrr: il 92% dei progetti della Regione procede secondo i programmi

“Continua a essere positivo il trend di attuazione del Pnrr in Friuli Venezia Giulia che ammonta complessivamente a 2 miliardi e 412 milioni di euro. A un anno dalla conclusione del Piano, il coordinamento garantito dalla Cabina di regia regionale fotografa un avanzamento delle progettualità in linea con i target nazionali. I progetti dell’intero territorio regionale stanno procedendo, con una percentuale di realizzazione nei termini assegnati, che in base ai dati Regis, si attesta attorno all’80%”.

Lo afferma l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine della riunione della Cabina di regia per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che si è tenuta oggi a Trieste. “Per quanto riguarda invece le iniziative in capo all’Amministrazione regionale ben il 92% – precisa Zilli – sta procedendo secondo i programmi. Tra questi il 12% dei progetti risulta già concluso”. “Inoltre, sono pressoché tutti in avanzata fase di attuazione i 1.486 progetti degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia: Edr, Comuni, Comunità montane e la stessa Regione. In particolare – aggiunge l’assessore – da un’indagine ComPA su un campione di 186 progetti in 62 Comuni, risulta che il 76% è in linea con il cronoprogramma degli investimenti previsti”. “In questa ultima fase abbiamo deciso di alzare ancora il livello di attenzione sull’attuazione del Pnrr, rafforzando le attività di monitoraggio. Siamo fiduciosi – sottolinea Zilli – che anche in questa partita strategica per il nostro futuro il Friuli Venezia Giulia riuscirà a centrare gli obiettivi attesi”.

Nel corso della riunione sono stati forniti anche i dati riguardanti le azioni di supporto all’attuazione Piano in favore delle amministrazioni comunali. Per quanto concerne l’assistenza tecnica e operativa fornita attraverso i servizi di ComPa Fvg, 72 Comuni hanno ottenuto un aiuto nell’inserimento dei dati nella piattaforma Regis, 9 per il completamento della checklist Pnrr, 3 per gli affidamenti sulla progettualità PA digitale, 58 per la formazione specifica sul Piano e sulla piattaforma Regis e 62 per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle diverse iniziative. Gli anticipi finanziari erogati dalla Regione ai Comuni ammontano a circa 26 milioni di euro, mentre i contributi regionali per l’integrazione dei quadri economici raggiungono i 43 milioni di euro. “Questo importante supporto strutturale al sistema degli enti territoriali – conclude l’esponente della Giunta Zilli – continuerà ad essere garantito e rafforzato anche in futuro”.