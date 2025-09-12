Pnrr, in Regione concluso il 70 per cento degli interventi

Il 70 per cento dei progetti Pnrr avviati sul territorio regionale è stato concluso, mentre numerosi sono in fase di collaudo. Più della metà degli interventi dei comuni risulta completata, con risultati particolarmente significativi nei servizi, dove il tasso di realizzazione raggiunge il 69 per cento. La digitalizzazione rappresenta l’ambito più diffuso, mentre l’edilizia scolastica concentra il 43 per cento delle risorse complessive.

E’ quanto ha riferito oggi a Trieste, a margine della riunione della Cabina di regia regionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’assessore regionale al Bilancio Barbara Zilli.

“E’ un dato che ci conforta – ha fatto sapere la stessa Zilli – e al tempo stesso ci sprona a tagliare il traguardo finale del marzo 2026 con la massima attenzione, in particolare per quanto riguarda la sanità, la tutela e la mitigazione del rischio idrogeologico e la sicurezza delle scuole, con interventi in diversi plessi della nostra regione”.